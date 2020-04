Rio Grande do Sul Centro de Saúde Digital da UCS inicia serviço de teleatendimento

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

O Centro de Saúde Digital atua em parceria com a BR HomMed Soluções em Saúde Digital e Telemedicina Foto: Jucerlei Bertin/UCS/Divulgação O Centro de Saúde Digital atua em parceria com a BR HomMed Soluções em Saúde Digital e Telemedicina. (Foto: Jucerlei Bertin/UCS/Divulgação) Foto: Jucerlei Bertin/UCS/Divulgação

As ações de enfrentamento à Covid-19 ganham um novo reforço com o início das atividades do Centro de Saúde Digital da UCS (Universidade de Caxias do Sul). O novo setor de serviços faz parte do Centro Clínico da UCS e está estruturado para prover serviços de saúde por atendimento remoto ou telemedicina.

Coordenado pelo professor Asdrubal Falavigna, diretor da Área do Conhecimento de Ciências da Vida, o Centro de Saúde Digital atua em parceria com a BR HomMed Soluções em Saúde Digital e Telemedicina, empresa com amplo portfólio de produtos e serviços para implementação e gestão de ambientes de Telemedicina e Telessaúde, em conformidade com os padrões estabelecidos pela Anvisa.

A partir desta segunda-feira (13), os profissionais da área da saúde iniciaram o atendimento com foco nas questões relacionadas aos procedimentos de prevenção e manejo da Covid-19. O atendimento é somente por meio digital – através de telefone celular ou computador – de a -feira, das 9h às 16h. Para solicitar uma teleconsulta, a pessoa interessada deve acessar o site da UCS para preencher um cadastro de identificação. Após o preenchimento, o paciente será encaminhado para uma Sala de Espera Virtual para aguardar o atendimento.

Como forma de colaborar para que esses serviços – que são gratuitos – possam ser aperfeiçoados e ampliados, foi lançada uma campanha de incentivo a doações financeiras através de depósitos bancários em uma conta da Fundação Universidade de Caxias do Sul no Banco Banrisul – Agência 0824 – Conta Corrente 06.200002.0-7.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul