Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Vítima foi atingida pela lateral do coletivo e arrastada.

Por volta das 10h30min desta terça-feira (19), uma mulher de 61 anos morreu em Porto Alegre após ser atingida por ônibus do transporte coletivo. O acidente ocorreu na avenida Borges de Medeiros (Centro Histórico), em parada próxima ao Viaduto dos Açorianos. A idosa foi derrubada pela lateral do veículo e arrastada por alguns metros, sofrendo ferimentos fatais.

De acordo com informações da Empresa Pública de Circulação e Transporte (EPTC) e Brigada Militar (BM), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar atendimento à vítima, mas ela teve o óbito constatado no local. Ainda não há confirmação oficial sobre sua identidade.

Investigação

O ônibus envolvido no incidente pertence ao consórcio Mais. No momento do incidente, o coletivo estava em sua primeira viagem do dia a serviço da linha “Quinta do Portal/Mapa”, que percorre desde o Centro até a Zona Leste da capital gaúcha, tendo como ponto de partida a avenida Salgado Filho.

Em depoimento, tanto o motorista quanto o cobrador relataram ter visto a idosa somente quando o atropelamento já havia acontecido. A perícia também não sabe ela era pedestre ou passageira em procedimento de embarque- desembarque.

A terça-feira, aliás, ainda teve em Porto Alegre outro episódio que reforça a importância de um trânsito mais seguro. Por meio de sua conta no Twitter, a EPTC informou às 15h20min um acidente entre automóvel e bicicleta no cruzamento entre as ruas José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa. A ocorrência não teve feridos graves.

(Marcello Campos)

