Polícia Idoso é condenado a 44 anos de prisão por estuprar duas crianças no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

O criminoso era amigo das famílias das vítimas Foto: Reprodução O criminoso era amigo das famílias das vítimas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um idoso foi condenado a 44 anos de prisão, em regime inicial fechado, por estuprar duas meninas, de 7 e 10 anos, nos municípios de Camaquã e Arambaré. Segundo o MP (Ministério Público), os pais das vítimas tinham uma relação de amizade e grande proximidade com a família do réu, de 66 anos.

Conforme a denúncia, “aproveitando-se de que era amigo das famílias das vítimas e prevalecendo-se que os pais confiavam nele, o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as meninas”. Em pelo menos dois momentos distintos, o homem passou as mãos nos corpos das vítimas, tocando as partes íntimas.

Em um terceiro momento, fez com que uma das meninas segurasse o órgão genital dele. Os crimes foram cometidos na casa do pedófilo em Camaquã e em uma propriedade em Arambaré, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023.

Para o promotor de Justiça Ricardo Cardoso Lazzarin, essa condenação foi um grande avanço no combate aos abusos sexuais no Rio Grande do Sul. “Foi uma ruptura de barreiras, principalmente por envolver uma família de classe social mais elevada. Depoimentos de mulheres que foram vítimas do réu quando eram crianças e que ainda se ressentem pelos abusos sofridos foram parte das provas para a condenação. São raros os casos como esse que chegam às autoridades”, ressaltou.

De acordo com informações divulgadas na quinta-feira (17) pelo MP, a decisão judicial afirma que as vítimas “relataram, de forma pormenorizada e esclarecedora, o modo de agir do acusado, não deixando dúvidas quanto à prática dos atos pelo acusado, o qual se aproveitou da proximidade da família das vítimas para aproximar destas, com a finalidade de satisfazer sua lascívia”.

2023-08-18