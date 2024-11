Rio Grande do Sul Idoso gaúcho perde R$ 2 milhões em golpe do falso namoro virtual

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vítima acreditou estar se relacionando com investidora norte-americana. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deflagrada nesta semana em cinco cidades paulistas, uma operação da Polícia Civil teve como alvo uma quadrilha especializada em estelionato on-line que causou prejuízo de R$ a um idoso gaúcho com o “golpe do amor”. Ele mantinha nas redes sociais um namoro virtual com “uma investidora norte-americana”, sem desconfiar que a mulher era um personagem inventado pelo grupo para obter dinheiro.

A vítima – que não foi a única – tem 72 anos e reside na cidade de Jari (Região Central). Enquanto a falsa estrangeira prometia reiteradamente visitá-lo no Rio Grande do Sul, pedia transferências de quantias referentes a “impostos alfandegários” e outras cobranças para enviar joias e outros presentes. O que, obviamente, jamais ocorria.

Demorou aproximadamente um ano para que ele percebesse que estava sendo enganado. Foi quando acionou as autoridades, motivando assim a abertura de uma investigação que extrapolou as fronteiras do Estado.

A quadrilha é investigada por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outros sete indivíduos são procurados por envolvimento no esquema.

Prisões

A ofensiva iniciada neste semana contou com o trabalho conjunto de 25 agentes do Rio Grande do Sul, auxiliados por quatro colegas do Ceará e dez de São Paulo. Neste último, foram cumpridos seis mandatos de prisão em cinco cidades, além da apreensão de documentos, celulares, computadores, cartões bancários.

Também foram bloqueadas contas de integrantes do grupo. A investigação prossegue, sob o comando da Delegacia de Polícia da cidade gaúcha de Tupanciretã.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/idoso-gaucho-perde-r-2-milhoes-em-golpe-do-falso-namoro-virtual/

Idoso gaúcho perde R$ 2 milhões em golpe do falso namoro virtual

2024-11-28