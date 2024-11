Porto Alegre Em Porto Alegre, trânsito é retomado no trecho da avenida Cristóvão Colombo próximo ao Shopping Total

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Obra iniciada em junho de 2023 contemplou 824 metros de pista simples. (Foto: Anthony Scariot/PMPA)

Com a entrega da recuperação estrutural do trecho da avenida Cristóvão Colombo entre as ruas Barros Cassal e Ramiro Barcelos, no bairro Floresta, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre anunciou para as 9h a liberação novamente o trânsito total de veículos no segmento, que abrange pontos de grande circulação como o Shopping Total.

A retomada inclui as linhas de ônibus “610.2”, “620”, “637.2” e “671”, no sentido Centro–Bairro, e a linha “T5”, no sentido Sul–Norte, que voltam a perfazer o itinerário anterior ao início da obra. A via foi concretada e preparada para a circulação dos ônibus.

Trata-se da primeira etapa de uma obra iniciada em junho do ano passado e que contemplou 824 metros de pista simples. Já a segunda fase, contemplando desde a Ramiro Barcelos até a avenida Benjamin Constant, inclui pista dupla ao longo de 1.553 metros de extensão. A conclusão está prevista para março – durante as obras, o trecho permanece em bloqueio de meia pista.

Na recuperação estrutural, as vias recebem intervenções como a remoção do asfalto antigo (fresagem) e recuperação da base em alguns trechos pontuais da pista antes da aplicação do asfalto novo.

Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) e foram realizados com recursos de um financiamento de R$ 60 milhões, obtido junto ao Banco do Brasil para melhorias em 17 vias de Porto Alegre.

Transporte público

A oferta de viagens no transporte coletivo da Capital aumentou 27% em novembro, na comparação com o mesmo mês em 2021. Segundo a prefeitura, a expansão faz parte das ações de programa implantado no início de 2022 para melhorar os serviços prestados aos usuários do sistema.

Além da renovação da frota (com mais de 400 novos ônibus em circulação até o final deste ano e três linhas com 12 ônibus 100% elétricos), o aumento do número de viagens diárias é outro fator que traz maior conforto aos passageiros. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, ressalta:

“Esse incremento é fruto de um trabalho diário dos nossos técnicos e visa qualificar o atendimento do transporte para o passageiro. Vamos continuar promovendo as melhorias necessárias para oferecer mais qualidade nos deslocamentos”.

Somente neste mês de outubro deste ano foram adicionadas 411 viagens de ônibus a mais na tabela horária oficial de dias úteis. Como resultado desse incremento e o reforço nos horários de pico e noturno, a oferta de transporte passou a 13.409 viagens, o que resulta em 2.832 viagens a mais que no final de 2021, quando eram realizadas 10.577 viagens de ônibus por dia.

(Marcello Campos)

2024-11-28