Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Junto com as promoções da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (29), vem também a preocupação com os golpes. As fraudes estão cada vez mais comuns e sofisticadas, e os criminosos aproveitam a data para agir. De acordo com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), três em cada dez consumidores foram alvo de fraudes ou tentativas de golpes durante compras virtuais em 2024.

A consultora de segurança da informação da Netfive, Raquel Lupion, destaca que a melhor defesa é sempre a prevenção. Porém, se você foi vítima de um golpe, é possível minimizar os danos, principalmente os financeiros. Mas é preciso agir rápido.

“É muito importante entrar em contato com o banco ou com a operadora de cartão de crédito imediatamente, relatar a fraude e bloquear o cartão”, alertou Raquel. Reunir provas pode facilitar as medidas corretivas, por isso, mantenha registros das interações suspeitas, como prints de conversas ou anúncios falsos. Essas evidências são valiosas tanto para o banco quanto para possíveis investigações policiais.

Raquel reforça que quanto mais rapidamente essas ações forem tomadas, maiores as chances de diminuir o impacto. “O objetivo é reduzir o estrago financeiro”, destacou. Em situações mais graves, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos. “As evidências são ainda mais importantes neste caso, pois ajudam a materializar a fraude para as autoridades competentes”, explicou a especialista.

Denuncie perfis falsos

Outra ação relevante é avisar as empresas reais que seus nomes estão sendo usados em fraudes. “Se você comprou um produto acreditando que era de uma marca conhecida e descobriu que era golpe, entre em contato com a empresa legítima. Muitas delas têm equipes dedicadas a investigar esse tipo de caso e podem contribuir para derrubar sites e anúncios fraudulentos”, recomendou Raquel. Essa cooperação ajuda a proteger outras potenciais vítimas.

Para golpes que ocorrem em marketplaces, como Mercado Livre ou OLX, é importante informar as plataformas. “Denuncie o vendedor golpista. Isso ajuda a bloquear o acesso do criminoso e reduz o risco de mais consumidores serem enganados”, ressaltou a especialista. Esse tipo de denúncia fortalece os esforços coletivos contra fraudes.

Todos somos vulneráveis

Além das ações individuais, é essencial contribuir com a segurança coletiva. Raquel aconselha a denunciar e-mails fraudulentos como phishing ou spam, ajudando as ferramentas de e-mail a aprenderem e bloquearem futuros golpes. “Quanto mais as pessoas denunciarem e compartilharem informações, melhor as plataformas conseguem filtrar e proteger seus usuários”, explicou.

A especialista destacou ainda que muitas vítimas de golpes sentem vergonha e hesitam em divulgar o que aconteceu. No entanto, compartilhar essas experiências pode prevenir novos crimes. “Precisamos entender que todos somos vulneráveis. Tornar públicas essas situações e avisar as pessoas ao nosso redor é uma maneira de tirar o poder dos criminosos”, afirmou. Dessa forma, a informação se transforma em uma arma poderosa contra os golpistas.

Com a proximidade da Black Friday, a conscientização sobre segurança da informação torna-se mais importante do que nunca. Seguir as recomendações e agir rapidamente ao perceber uma fraude são passos essenciais para proteger seus dados e minimizar danos.

