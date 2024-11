Polícia Homem que matou venezuelano com golpes de barra de aço é condenado a mais de 15 anos de prisão no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Familiares da vítima acompanharam o julgamento em Lajeado Foto: MP/Divulgação Familiares da vítima acompanharam o julgamento em Lajeado. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O Tribunal do Júri de Lajeado, no Vale do Taquari, condenou a 15 anos e três meses de prisão um homem que matou o venezuelano Dennys Alfredo Aular Mendoza, de 35 anos, após um desentendimento no município. O crime ocorreu em 2 de maio de 2023, por volta das 3h50min, no bairro São Cristóvão.

O assassino foi preso em flagrante no dia do crime e teve a prisão preventiva decretada. Segundo o promotor de Justiça Marcos Eduardo Rauber, “o réu matou a vítima por motivo fútil, em razão de desavença banal, empregando meio cruel, consistente na reiteração de golpes com barra de aço contra a vítima, sobretudo na região da cabeça, quando esta já estava caída no chão, demonstrando brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do MP (Ministério Público) e condenou o assassino por homicídio duplamente qualificado. Conforme o promotor, a vítima veio da Venezuela para o Brasil com sua família em agosto de 2022, buscando melhores condições de vida, sendo descrita como uma pessoa trabalhadora e honesta, com emprego em uma empresa do ramo da construção civil.

“A decisão dos jurados de Lajeado respondeu com firmeza à barbárie do crime, revelando solidariedade com a família da vítima, valorização da vida humana e compromisso com a segurança pública, fatores imprescindíveis para manter a ordem e refrear os índices da criminalidade violenta na Comarca”, afirmou Rauber.

Os pais e o irmão da vítima acompanharam o julgamento, realizado na quarta-feira (27).

