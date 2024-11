Rio Grande do Sul Vestibular da UFRGS ocorre neste fim de semana em seis municípios gaúchos

No total, 21.684 candidatos inscritos disputam 4.023 vagas em cursos de graduação Foto: Gustavo Diehl/UFRGS No total, 21.684 candidatos inscritos disputam 4.023 vagas em cursos de graduação. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

O vestibular 2025 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ocorre neste sábado ( 1º) em seis municípios gaúchos. No total, 21.684 candidatos inscritos – 14.235 na modalidade acesso universal e 7.449 por meio de cotas – disputam 4.023 vagas em cursos de graduação.

As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí. Os participantes podem fazer a consulta individual do local de prova no Portal do Candidato.

Nos dois dias do vestibular, os portões serão abertos às 13h30min e fechados pontualmente às 14h. Após esse horário, não será permitido o ingresso nos locais das provas.

Nesta edição, a prova de redação foi alterada para o segundo dia. Desse modo, a aplicação do vestibular segue a seguinte ordem:

: provas de geografia, história, língua portuguesa, literatura e matemática (duração de cinco horas e 30 minutos).

: biologia, física, língua estrangeira, química e redação (duração de cinco horas e 30 minutos).

Medicina é o curso com mais candidatos por vaga (68,84), seguido por psicologia diurno (24,54), psicologia noturno (21,24), biomedicina (19,88) e fisioterapia (15,95).

