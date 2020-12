Bem-Estar Idosos acima de 75, profissionais de saúde e indígenas serão os primeiros vacinados contra coronavírus em plano de imunização com quatro fases

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

O ministério não pretende vacinar toda a população em 2021, e não há previsão de quando isso vá ocorrer. Foto: Reprodução/NIAID

O Plano de Imunização divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (1º/12) , em fase de finalização , prevê que a vacinação contra a Covid-19 ocorrerá em quatro etapas, envolvendo um contingente de 109,5 milhões de brasileiros imunizados em duas doses.

Segundo o ministério, ao ser aprovado um imunizante, o destino das primeiras doses serão para os grupos de maior risco: profissionais de saúde; idosos com mais 75 anos; cidadãos com 60 anos ou mais que moram em asilos e instituições psiquiátricas, e a população indígena.

A seguir vão ser vacinados os brasileiros na faixa entre 60 e 74 anos; logo depois as pessoas que têm comorbidades como doenças renais e cardiovasculares.

Já na quarta e última fase, conforme o esboço do plano até o momento, serão incluídos os professores, profissionais de segurança e presidiários.

A previsão do Ministério da Saúde é que, ao fim das quatro fases, cerca de 110 milhões de brasileiros tenham recebido duas doses de vacina.

Em novembro passado a pasta ofereceu treinamentos para as secretarias municipais e estaduais de Saúde para agilizar o processo de vacinação quando ele estiver pronto para acontecer, com informações sobre técnicas de manuseio e de armazenamento dos imunizantes.

O Brasil possui atualmente 38 mil salas de vacinação que deverão ser utilizadas para a imunização contra a Covid-19.

Segundo o planejamento do ministério, a vacinação deve iniciar em março de 2021 e terminar no final do ano, em dezembro, data em que é considerado possível contar com oferta suficiente para completar a população-alvo. O ministério não pretende vacinar toda a população em 2021, e não há previsão de quando isso vá ocorrer.

Vacinas

O ministério apresentou um plano global que considera as particularidades de vacinas em fase 3 de desenvolvimento, como a vacina de Oxford desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, e as que integram o consórcio Covax Facility. A CoronaVac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, também estaria contemplada.

A pasta também informou que realiza o” processo de compra de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional para aplicação das doses, e outras 40 milhões no mercado internacional”, ao citar os demais processos logísticos envolvidos.

