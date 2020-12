Esporte Após vitória no Brasileirão, Grêmio retoma treinamentos com foco na Libertadores

Por Silvia Macedo * | 1 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após garantir a vitória de 2 a 1 sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe gremista retomou os treinamentos na tarde dessa terça-feira (1). Pensando no Guarani, adversário na Libertadores, o Grêmio realizou o primeiro treino no CT Luiz Carvalho.

O técnico Renato Portaluppi orientou uma atividade técnica em campo reduzido. O treinador e a comissão dividiram o grupo em dois times com seis jogadores, e mais um curinga. O objetivo da atividade era que um time se defendesse do ataque do oponente, mantendo a posse de bola e construindo a jogada de ataque com passes. Antes do apito final, Renato orientou um treinamento de conclusões. Quem jogou, por outro lado, ficou na área interna do CT fazendo atividades de recuperação na academia e na fisioterapia.

Com uma vantagem de 2 a 0 sobre o adversário paraguaio, o Grêmio enfrenta o Guarani na próxima quinta-feira (3), às 21h30, na Arena, pelo jogo da volta da Copa Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

