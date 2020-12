Esporte Edenilson, Matheus Jussá e Caio Vidal testam positivo para COVID-19; Abel Braga segue fora

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

As informações do DM colorado foram divulgadas com 3 novos casos positivos para COVID-19, nessa terça-feira (1). Edenilson, Matheus Jussá e Caio Vidal testaram positivo para doença e desfalcam o Inter na partida de amanhã, contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O técnico Abel Braga, que testou positivo para COVID-19 no último dia 20, ainda segue com teste de PCR positivo para COVID-19 e ainda não retorna para a casamata no jogo de amanhã. No entanto, o goleiro Danilo Fernandes apresentou resultado negativo no último exame e está reintegrado aos trabalhos.

Com lesão, Johnny foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. E tem previsão de aproximadamente 2 semanas afastado das atividades.

O Inter entra em campo amanhã (2), às 21h30, no Beira-Rio, contra o Boca Juniors, válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

