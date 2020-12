Esporte Inter rescinde contrato com Matheus Monteiro e Luiz Vinícius

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 1 de dezembro de 2020

Na manhã dessa terça-feira (1), os atletas do Internacional Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20, tiveram seus contratos rompidos com o clube. Os jogadores estão envolvidos no vídeo em que Matheus sugere que teria dopado uma mulher em uma festa. Luiz Vinicius seria responsável pela filmagem e divulgação.

”Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu ‘pã’ (maõs batendo) e entrei para o quarto, ela de lá (vídeo é interrompido)”, afirmou o atleta em publicação.

Os atletas vinham sendo observados pelo técnico Abel Braga.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte