Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Antecedendo a partida contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o atacante colorado Thiago Galhardo concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira (1). Projetando a partida e comentando sobre o seu momento sem gols no colorado, o atacante iniciou falando sobre a mudança que ocorreu de forma geral na equipe, resultado da saída de Eduardo Coudet e a chegada de Abel Braga.

”De fato existe uma mudança e isso é notório para todos nós. A caída de rendimento é do grupo tudo, quando eu estava em um momento espetacular, eramos todos nós”, disse. Sem engrenar um número considerável de vitórias, o Inter desceu 3 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Sua última vitória aconteceu no dia 18 de outubro, contra a equipe do Vasco, no Beira-Rio. “Não tivemos tantas chances criadas e isso é um fato. Temos trabalhado para que isso possa melhorar.“, acrescentou.

O último gol feito por Thiago Galhardo foi na partida contra o Atlético Goianiense, pelo jogo de volta das oitavas de final Copa do Brasil. Na sequência, teve dois pênaltis perdidos, um, nas cobranças contra o América-MG, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O outro, no jogo contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (28).

Abalado com a falta de bola na rede, destacou: “Quando se está há cinco jogos sem marcar, isso incomoda a mim. Nós não vivemos só de gols e a confiança caiu depois do pênalti perdido.”

“Pênalti só vai errar quem bate, provavelmente você (jornalista) não vai errar porque você não bate. Sou um ser humano, pode estar faltando um pouco de confiança.”, acrescentou.

Mesmo com a falta de confiança, Galhardo destaca que o momento ainda continua oscilando, que reconhece que o time ainda se mantem entre os primeiros do Brasileirão e que não desistiram de brigar por títulos. “Fomos eliminados da quarta do Brasil, mas estamos no G-4 desde o começo do Campeonato Brasileiro e hoje não tem ninguém disparado na liderança.”

Em relação ao jogador do sub-20 colorado Matheus Monteiro, que teve um vídeo circulado na internet, aonde se manifestava sobre ter drogado o copo de uma mulher. Insastifeita, a torcida pediu de imediato a rescisão de contrato por parte do Internacional, que aconteceu na manhã dessa terça-feira (1). Galhardo, questionado sobre isso, manifestou: “É uma situação que nós jogadores lamentamos, ele é um ser humano, errou. Ao falar aquilo, ele saberia que era um erro, sabendo que estava sendo filmado. Não estou pondo a mão na cabeça de ninguém, ele tem que pagar pelo que fez.”

O colorado entra em campo nessa quarta-feira (2), contra o Boca Juniors, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, às 21h30, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

