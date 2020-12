Esporte Paulo Luz reconhece marca inédita de Renato e destaca: ”É merecedor, por tudo que faz, por ser um gremista exacerbado”

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 1 de dezembro de 2020

Além do técnico Renato Portaluppi, quem também concedeu entrevista coletiva após a vitória sobre o Goiás, foi o vice presidente de futebol Paulo Luz. Parabenizando Renato pela marca de 384 jogos, o dirigente falou sobre o recorde inédito conquistado pelo técnico gremista. ”É uma data importante, é um dia importante. Consolida um atleta que foi muito importante para a história do Grêmio. Como técnico, foram 3 passagens, 2010, 2013 e 2016, sempre acumulando vitórias e sempre fazendo uma enorme contribuição ao clube.”, disse.

”Além de prestar nossa homenagem, eu me sinto muito honrado de ser vice presidente do Grêmio nesse momento e ver o Renato nessa condição excepcional. Ele é merecedor, por tudo que ele faz, por se esforçar e também, por ser um gremista exacerbado. Além de ser um profissional com todas as condições.”, acrescentou Paulo Luz.

Em relação as competições em disputa, o Grêmio tem feito um rodízio menor de jogadores, diminuindo a preservação e indo com força máxima nas partidas. Sendo um dos únicos brasileiros que disputa as três competições em vigência, Paulo Luz foi questionado sobre uma possível desistência do Campeonato Brasileiro, já abordada anteriormente.

”Eu sempre, e meus companheiros, o presidente Romildo, sempre tivemos convicção que estavamos no caminho correto. Pela forma como as coisas vinham sendo conduzidas, que era uma questão de tempo que iamos performar, que iamos chegar vivos nas 3 competições. Temos plena certeza de que a decisão soberana de quem vai jogar ou não, é da comissão técnica. E estamos em sintonia, trabalhos juntos, viajamos juntos.”, afirmou.

Renato teve seu contrato prorrogado até fevereiro de 2021, para finalizar as competições em disputa. Mas ainda não teve a renovação final, renovação essa que tem costume de acontecer no final de cada ano, sobre isso, Paulo tranquilizou: ”O Renato está aqui desde agosto de 2016, todos os finais de ano, de forma tranquila e conduzida pelo Romildo, sempre chegamos a um consenso para continuidade de trabalho. No momento certo, eles irão conversar sobre o contrato.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

