Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Pode-se dizer que o mês de novembro do Inter passou longe de ser positivo. No período, o colorado perdeu seu técnico, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil e somou apenas 38% de aproveitamento.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Ainda na partida contra o Coritiba, pela 20° rodada do Brasileirão, o colorado chegou em primeiro lugar da competição. Sob comando do técnico Eduardo Coudet, o time não vencia há duas rodadas e ficou apenas no empate contra a equipe paranaense. Após o 2 a 2, o então técnico Coudet, pediu demissão e deixou as portas do Beira-Rio.

Com a chegada de Abel Braga, o compromisso seguinte foi contra o Santos. Culminada em uma derrota de 2 a 0, para o time reserva santista. Na sequência, acumulou mais uma derrota para o Fluminense, do técnico Odair Hellmann, e no último sábado (28), ficou no empate com o Atlético Goianiense. Contra a equipe carioca e a goiania, quem esteve na casamata colorada foi o auxiliar técnico Leomir de Souza, já que Abel Braga contraiu a COVID-19. No momento, o Inter ocupa a quarta posição, com 37 pontos.

COPA DO BRASIL

Na competição milionária do Brasil, o Inter tinha uma boa perspectiva. Já que nas oitavas de final, o Inter havia vencido as duas partidas por 2 a 1 contra o Atlético-GO, primeiro em Goiânia, e depois confirmou a classificação no Beira-Rio.

No entanto, nas partidas seguintes, pelas quartas de final, os resultados não foram positivos. O adversário foi o América-MG. Logo na estreia de Abel Braga, o Inter perdeu para a equipe do Lisca por 1 a 0. No jogo da volta, no Independência, o gol de Yuri Alberto que deu a vitória por 1 a 0 criou esperança para o coração colorado. Porém, a disputa de pênaltis eliminou o Inter da competição.

JOGO ADIADO NA LIBERTADORES

O time gaúcho ainda teria mais um compromisso no mês de novembro, contra o Boca Juniors. No entanto, devido à morte de Diego Maradona, o jogo de ida, que aconteceria no dia 25, foi adiado para essa quarta-feira (2), às 21h30, no Beira-Rio. A volta está marcada para o dia 9 de dezembro, também às 21h30min, na Bombonera.

SEQUÊNCIA COLORADA

Ao todo, durante o mês, foram 7 jogos, duas vitórias, dois empates e três derrotas. Confira:

28/11 – Atlético- GO 0 x 0 Inter (Brasileirão)

22/11 – Inter 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)

18/11 – América-MG 0 x 1 Inter (Copa do Brasil)

14/11 – Santos 2 x 0 Inter (Brasileirão)

11/11 – Inter 0 x 1 América-MG (Copa do Brasil)

8/11 – Inter 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

3/1 – Inter 2 x 1 Atlético-GO (Copa do Brasil)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

