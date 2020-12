Esporte Provável escalação do Inter contra o Boca Juniors

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O confronto está marcado para esta quarta-feira (02), às 21:30h no Beira Rio Foto: Reprodução/Twitter O confronto está marcado para esta quarta-feira (02), às 21:30h no Beira Rio. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Na manhã desta segunda-feira, o elenco colorado iniciou a preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto está marcado para esta quarta-feira (2), às 21:30h no Beira Rio. Sites de apostas online, como a gigante Bet365, colocam o Inter como azarão para o confronto, mesmo jogando em casa. Esta pode ser uma excelente oportunidade de lucrar com uma vitória colorada.

A equipe sofrerá alterações para a partida de amanhã, em relação time que entrou em campo no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no último sábado. Rodrigo Dourado, por exemplo, deve estar à disposição de Abel Braga. O volante foi baixa contra o Dragão devido a uma contusão no joelho direito. A ausência serviu como uma espécie de preservação, para evitar que a lesão no local se agravasse.

O volante Edenílson, por sua vez, é dúvida. O jogador foi desligado da delegação na última partida após apresentar sintomas de gripe, mesmo após tendo testado negativo para Covid-19. Casa ele realmente não esteja apto a atuar, Rodrigo Lindoso e Nonato são as principais alternativas para o meio-campo.

As únicas baixas confirmadas para o confronto de amanhã são na defesa. Rodinei e Victor Cuesta, suspensos, não irão atuar.

A provável escalação do Inter é: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Mauricio).

O jogo de volta está marcada para 9 de dezembro, também às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires. Os torcedores colorados que querem acompanhar essas partidas decisivas ao vivo, podem acessar os inúmeros sites de apostas de futebol disponíveis online. Eles disponibilizam estatísticas das partidas e centenas de opções de apostas, tanto antes quanto durante os confrontos. Testar seus conhecimentos esportivos e apostar em uma vitória do Inter pode ser uma excelente maneira de adicionar emoção e, quem sabe, conseguir um dinheiro extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte