Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Romain Grosjean fez registro durante exercício no hospital após segundo dia de internação. (Foto: Reprodução Instagram/Romain Grosjean)

Romain Grosjean ficou exposto ao fogo após a batida que sofreu no GP do Barein por exatos 28s7; porém, o tempo pareceu muito mais longo para o piloto, que chegou a se recordar de Niki Lauda – que também foi vítima de uma explosão em 1976 – e revelou ter lutado para sair do carro em chamas pelos filhos; Sacha, de sete, Simon, de cinco, e Camille, de dois.

“Não sei se a palavra milagre pode ser usada, mas em todo o caso, não era a minha hora. Pareceu muito mais do que 28 segundos. Meu visor ficou todo laranja, vi as chamas no lado esquerdo do carro. Pensei em muitas coisas, inclusive em Niki Lauda, e pensei que não era possível acabar daquele jeito, não agora. Não poderia terminar minha história na Fórmula 1 assim. E então, por meus filhos, disse a mim mesmo que precisava sair. Eu coloquei minhas mãos no fogo e eu o senti queimando o chassi. Senti alguém me puxando, então eu sabia que estava fora”, recordou o francês.

Grosjean se acidentou ainda na primeira volta da etapa, realizada no último domingo; após tocar no carro de Daniil Kvyat, da AlphaTauri, o francês da Haas saiu da pista após a curva 3 do circuito e atingiu violentamente o guard rail. Na mesma hora, seu carro se incendiou e acabou partindo no meio – mas a célula de sobrevivência se manteve intacta.

Após o choque, se passaram 28 segundos até que a equipe médica, que acompanhava os carros na primeira volta da prova, chegasse até o piloto. Sem uma das sapatilhas e com ajuda, Grosjean conseguiu sair do carro, em chamas, e recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital.

