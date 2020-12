Esporte Noite de decisão: o provável Inter que enfrenta o Boca Juniors nessa quarta-feira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 2 de dezembro de 2020

Na noite dessa quarta-feira (2), em duelo histórico, Inter e Boca Juniors se enfrentam no Beira-Rio. O jogo que deveria acontecer no último dia 25, foi adiado devido à morte do ídolo argentino, Diego Maradona.

As duas equipes vêm com força máxima para o confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

PROVÁVEL INTER

Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick e D’Alessandro; Maurício (Yuri Alberto) e Thiago Galhardo.

PROVÁVEL BOCA JUNIORS

Andrada; Buffarini, Lisandro López, Isqueirdoz e Fabra; Campuzano, Capaldo, Salvio, Cardona e Villa; Tévez.

As duas equipes entram em campo às 21h30. A partir das 19h você acompanha tudo sintonizando na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

