Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Projetando a partida contra o Guaraní, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o meia atacante Jean Pyerre concedeu uma entrevista coletiva nessa quarta-feira (2). Destaque da equipe nas últimas partidas, o novo camisa 10 do Grêmio tem encantado não só a torcida, mas também a comissão técnica do tricolor. O técnico Renato Portaluppi, na coletiva após vitória sobre o Goiás, ressaltou a importância do jogador para a equipe.

Ao ser questionado sobre seu amadurcimento que tem feito melhorias ao seu crescimento, Jean respondeu: ”O amadurecimento passa muito pelo trabalho, eu comecei a entender o jogo melhor. Percebi que ficando mais perto da área talvez eu ajude de uma forma melhor a equipe. Eu estou gostando muito de fazer gols, é muito bom. Então sei que esse amadurecimento vêm muito do jeito que comecei a entender o jogo. Tenho conversado bastante com meus companheiros, com a comissão técnica.”

‘‘Se eu jogasse junto com o Renato, com certeza iríamos nos entender muito bem. Ele era um jogador muito parecido com os extremos que nós temos, um cara rápido, forte, finaliza muito bem. Iríamos nos dar muito bem como dupla.”, o jogador fez menção ao que o comandante gremista comentou em entrevistas, reconhecendo que era uma pena não ter sido companheiro de Jean em sua época nos gramados.

Já pensando na partida contra o Guaraní, pela Libertadores, o Tricolor entra em campo com uma vantagem de 2 a 0, aberto no Paraguai. Mesmo com o resultado positivo, Jean reconhece que não podem ”subir no salto”, que devem manter o foco e correr atrás da classificação. ”Essa vantagem só vai valer no final do jogo, se entrarmos com essa cabeça, podemos ser surpreendidos pelo adversário. Temos que esquecer, fazer nosso jogo, buscar a vitória. Estamos em uma sequência muito boa, e manter nosso nível é muito importante. Vamos em busca do nosso resultado, do nosso êxito.”

As equipes se enfrentam nessa quinta-feira (3), às 21h30, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

