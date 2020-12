Esporte Internacional enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores da América; acompanhe

O Internacional enfrenta os argentinos do Boca Juniors nesta quarta-feira (2), pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, no Beira-Rio. A partida foi remarcada após a morte do ídolo argentino Diego Maradona, na última semana. O jogo de volta será no dia 9 de dezembro.

Internacional – Técnico Abel Braga

Marcelo Lomba, Heitor, Moledo, Zé Gabriel, Uendel, Rodrigo Dourado, Lindoso, Patrick, D’Alessandro, Yuri Alberto, Galhardo.

Boca Juniors – Técnico M. A. Russo

E. Andrada, J. Buffarini, L. López, C. Izquierdoz, F. Fabra, N. Capaldo, J. Campuzano, E. Salvio, E. Cardona, S. Villa, C. Tevez.

Arbitragem

A arbitragem é do uruguaio Esteban Ostojich, auxiliado pelos compatriotas Richard Trinidad e Carlos Barreiro. No VAR, o colombiano Nicolás Gallo. O recurso de revisão de jogadas por vídeo começa a ser utilizado a partir desta fase.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

