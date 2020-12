Política Marchezan recebe Cezar Schirmer para tratar do processo de transição em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Schirmer, à esquerda de Marchezan na foto, foi designado pelo prefeito eleito para coordenar transição. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Schirmer, à esquerda de Marchezan na foto, foi designado pelo prefeito eleito para coordenar transição. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu o vereador eleito Cezar Schirmer, na tarde desta quarta-feira (2), no Paço Municipal. Schirmer foi designado pelo prefeito eleito Sebastião Melo para ser coordenador do futuro governo no processo de transição. O secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Lemos, será o coordenador da transição do governo atual.

No encontro, Marchezan apresentou o cronograma dos seminários setorizados por áreas de atuação, com a presença dos titulares das pastas. Por sugestão de Schirmer, os encontros ocorrerão na semana do dia 14 de dezembro. O decreto que regulamenta o andamento da transição foi assinado no dia 27 de novembro e prevê a transparência das reuniões de trabalho, com transmissões on-line e abertas à imprensa e aos cidadãos.

A partir desta quinta-feira (3) os membros indicados por Melo estarão com salas e equipamentos à disposição na Travessa Leonardo Truda, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Na segunda-feira (30) o prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu a visita de Sebastião Melo, prefeito eleito. Durante pouco mais de uma hora, conversaram sobre o decreto de transição e os seminários que deverão se iniciar nesta semana com cada secretaria e demais órgãos municipais.

“Queremos fazer a transição da forma mais transparente possível, com os secretários e responsáveis técnicos de cada área. Desejo sucesso ao Melo na sua gestão, pois a cidade precisa disso”, afirma Marchezan, que colocou salas e equipamentos à disposição da equipe do eleito. Um novo encontro entre os representantes das equipes de transição deverá ocorrer nos próximos dias.

Melo afirmou que assuntos sensíveis à cidade, como os contratos da área de assistência social, creches e saúde terão continuidade. Também ressaltou que a pandemia do coronavírus é o tema principal da transição. “Fiz questão de que a primeira visita como prefeito eleito fosse a Marchezan. A partir de agora, vamos conversar diariamente”, disse na ocasião.

