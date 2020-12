Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 11 milhões no próximo sábado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As dezenas sorteadas foram 20 - 27 - 35 - 39 - 50 - 59. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 20 - 27 - 35 - 39 - 50 - 59. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.323 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (2) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio para quem acertar as seis dezenas era de R$ 7 milhões. Mas ninguém acertou e no sábado (5) o vencedor pode levar R$ 11 milhões. As dezenas sorteadas foram 20 – 27 – 35 – 39 – 50 – 59.

A quina, com cinco acertos, teve 29 apostas ganhadoras, que levam R$ 67.337,34. Já a quadra, com quatro acertos, teve 1.825 apostas ganhadoras, no valor de R$ 1.528,59.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e já está com as apostas abertas. O sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro de 2020.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa,com cinco acertos, e assim por diante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil