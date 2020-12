Brasil O INSS divulgou o calendário de pagamento de benefícios do ano que vem

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Maior parte dos benefícios será paga conforme número do cartão. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Desde essa quarta-feira (2), mais de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir a data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões em 2021. A autarquia divulgou o calendário de depósitos para todo o próximo ano.

Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).

Esse calendário abrange a maioria dos 35 milhões de segurados. Antigos beneficiários que recebem fora da sequência do número do cartão, continuarão a ser pagos na data atual.

A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 1º a 5 de fevereiro.

Auxílio emergencial

Para os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial, mas ainda estão aguardando o saque, a Caixa Econômica Federal criou um calendário específico para essa liberação.

O banco disponibilizará o dinheiro para beneficiários de dois meses de uma só vez, em alguns casos. De acordo com a instituição financeira, a medida visa acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie.

8ª parcela

A Caixa Econômica Federal vai pagar a 8ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto nesta sexta-feira (4). Os recursos estarão disponíveis na poupança social digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários que aguardam outras parcelas e também nasceram em agosto receberão os seus devidos pagamentos na conta digital.

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento. A 8ª parcela faz parte do Ciclo 5 de pagamentos, o próximo (Ciclo 6) ocorre ainda em dezembro.

9ª parcela

O denominado Ciclo 6, último calendário previsto pela Caixa, terá início no dia 13 de dezembro. Na data, tanto os nascidos em janeiro como em fevereiro terão acesso ao auxílio emergencial. O banco uniu alguns pagamentos nesta fase para conseguir encerrar com o programa ainda em 2020.

Os beneficiários do auxílio emergencial terão até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro. Depois disso, o valor retorna automaticamente para os cofres da União.

Apenas os 19 milhões de inscritos do Bolsa Família terão um prazo maior, até 270 dias (nove meses), para sacar o benefício. Segundo a Caixa, a devolução de uma parcela para a União não interfere no pagamento das parcelas seguintes.

