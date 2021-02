Porto Alegre Idosos com 87 anos ou mais podem se vacinar nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vacinação de idosos realizada nesta quarta em Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA Vacinação de idosos realizada nesta quarta em Porto Alegre. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A vacinação contra a Covid-19 para idosos com 87 anos ou mais começa nesta quinta-feira (11). São dez unidades de saúde e dois drive-thrus para aplicação das doses do imunizante. A vacina está garantida para todo o público desta faixa etária, independente do horário de chegada na unidade. Na sexta-feira (12) será realizada a vacinação para idosos com 85 anos ou mais.

“Quero tranquilizar os idosos das faixas etárias estabelecidas para vacinação. Não precisa formar filas cedo, pois há doses disponíveis para todos o dia inteiro. Peço ajuda aos filhos ou cuidadores para que tranquilizem os idosos para que a vacinação aconteça de forma legal pra todo mundo”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. As unidades foram selecionadas estrategicamente nas principais regiões da cidade e estarão abertas das 8h às 17h.

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília).

Drive-thrus

Estacionamento do Simers, na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga O acesso dos veículos será pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

Estacionamento do Hipermercado Big Sertório (avenida Sertório, 6.600), e contará com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

No sábado (13) o atendimento será nos dois drive-thrus, das 10h às 17h, também para idosos com 85 anos ou mais. Não haverá atendimentos nas unidades de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre