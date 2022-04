Rio Grande do Sul Idosos representam sete a cada dez óbitos por gripe no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Mais de 2 milhões de idosos no Estado devem se vacinar contra a Influenza. Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini Mais de 2 milhões de idosos no Estado devem se vacinar contra a Influenza. (Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini

Foram confirmados no Rio Grande do Sul 48 óbitos por gripe do tipo Influenza entre novembro de 2021 e abril deste ano, segundo a Secretaria da Saúde (SES). Desses, 34 aconteceram com pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 71% das ocorrências. Por ser um público com maior risco de morte, este é um dos grupos prioritários para o qual já está aberta a campanha de vacinação contra a gripe.

Iniciada no último dia 4 de abril, nessa primeira etapa da campanha os públicos elegíveis são os 2,1 milhões de idosos residentes no RS e os 361 mil trabalhadores da saúde. Em 3 maio a campanha será aberta para os demais grupos prioritários, que no Estado somam outras de 2,3 milhões de pessoas.

Dados até esta segunda-feira (11) indicam que cerca de 270 mil idosos já foram vacinados durante a primeira semana da campanha, cerca de 13% do total.

Confira o calendário vacinal

Primeira etapa – desde 4 de abril

Pessoas com 60 anos ou mais: 2.143.707

Trabalhadores da saúde: 361.210

Segunda etapa – a partir de 3 de maio

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias): 620.932

Gestantes e puérperas: 114.166

Povos indígenas: 24.659

Professores: 141.254

Pessoas com comorbidades: 777.224

Pessoas com deficiência permanente: 399.436

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas: 70.385

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso: 157.120

Trabalhadores portuários: 4.051

Funcionários do sistema prisional: 4.881

População privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas: 40.099

Casos e óbitos por influenza no RS

O Rio Grande do Sul registrou ao longo do ano passado 120 casos de hospitalizações (por Síndrome Respiratória Aguda Grave) associadas à Influenza. Entre esses, 14 evoluíram para óbitos, todos esses ocorridos em novembro e dezembro. Em 2022 já são 176 casos confirmados, com 35 óbitos entre eles.

Todos esses casos registrados foram confirmados para o subtipo Influenza A-H3N2.

