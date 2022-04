Rio Grande do Sul Pela segunda vez, Secretaria da Saúde do RS não registra mortes por Covid

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Número de pessoas que morreram pela doença no RS permaneceu em 39.160. Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação Número de pessoas que morreram pela doença no RS permaneceu em 39.160. (Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação) Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

O Rio Grande do Sul não registrou óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira (11), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). É a segunda vez em duas semanas que este índice é atingido no Estado. O número de pessoas que faleceram pela doença permaneceu em 39.160.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 418 novos casos da #COVID19. Não foram registrados novos óbitos. Total de casos confirmados: 2.297.644

Painel completo em https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/WTt3WbHPFl — Secretaria Estadual de Saúde do RS (@SaudeGovRS) April 11, 2022

Já o número de infecções por coronavírus chegou a 2.297.644, com 418 novos casos registrados nesta segunda. Do total, 2.249.544 estão recuperados, enquanto 8.814 seguem em acompanhamento.

A quantidade de pacientes com Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foi de 106, e em leitos clínicos, 210. A taxa de ocupação em UTIs em geral nos hospitais gaúchos, segundo a SES, foi de 66,6%. A mortalidade do vírus está em 344,2 por 100 mil habitantes, e a letalidade, em 1,7%.

Vacinação

O Estado soma 4.581.950 pessoas, ou seja, 39,9% da população, com o esquema atualizado com três doses ou duas para quem recebeu a primeira da Janssen. Além disso, outras 167,9 mil doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade.

Há, ainda, 8.914.489 pessoas (77,7%) com as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca ou a dose única da Janssen. Também estão neste contingente 17,3% das crianças vacinadas que receberam duas doses.

Apesar disso, 2,9 milhões de pessoas estão com o reforço em atraso, além de 719 mil que sequer completaram o esquema vacinal primário.

A primeira dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca foi feita em 9.617.241 pessoas (83,8%). Entre elas, 537 mil crianças entre cinco e 11 anos, que correspondem a 55,8% deste público.

