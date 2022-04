Porto Alegre Iluminação do Parque Marinha, em Porto Alegre, passa por nova revitalização

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Postes terão reforço para evitar que sejam depredados e derrubados Foto: Divulgação/PMPA Postes terão reforço para evitar que sejam depredados e derrubados. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Começou nesta semana a segunda etapa de modernização da iluminação do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. As novas instalações contam com dispositivos para dificultar a ação de criminosos que furtam cabos.

Os postes também receberão um reforço para evitar que sejam depredados e derrubados. Os trabalhos, realizados pela prefeitura e pela concessionária IPSUL, devem ser concluídos na primeira quinzena de maio.

Serão instaladas cerca de 250 lâmpadas de LED, 78 novos postes de quatro metros de altura e dois de 12 metros. A modernização ainda terá cerca de 2,6 mil metros de rede subterrânea.

“O serviço tem sido realizado em etapas para que se consiga contemplar todas as áreas do Marinha. O objetivo é que a iluminação no interior do parque torne esse espaço mais seguro e atraia visitantes em todas as horas do dia. Para isso, estamos investindo em soluções que dificultem a ação de vândalos e as melhorias sejam mais duradouras”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

