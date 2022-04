Polícia Carro roubado há seis anos é recuperado na Região Metropolitana de Porto Alegre

20 de abril de 2022

O carro foi roubado no bairro Rubem Berta, na Capital, em 2016 Foto: PRF/Divulgação O carro foi roubado no bairro Rubem Berta, na Capital, em 2016. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na terça-feira (19), em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um Renault Logan que havia sido roubado em 2016 na Capital.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (20), o veículo foi abordado na BR-116. Os policiais constataram que as placas de identificação, de Porto Alegre, eram falsas e que o número do chassi estava adulterado.

O carro original, com placas de Guaíba, foi roubado no bairro Rubem Berta, na Capital. O motorista foi preso em flagrante. Ele tem 34 anos e é natural de São Leopoldo, no Vale do Sinos. O veículo será devolvido ao proprietário.

