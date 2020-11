Porto Alegre Iluminação especial em prédios de Porto Alegre chama a atenção para a importância da doação de sangue

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Edifício do TJ-RS já participa da campanha "Novembro Vermelho" (Foto: Divulgação/TJ-RS)

Reforçando as ações alusivas à campanha “Novembro Vermelho”, diversos prédios públicos e particulares de Porto Alegre estão recebendo uma iluminação especial nessa cor. A iniciativa é promovida pelo Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde) e tem por objetivo é chamar atenção para a importância da doação de sangue.

A próxima quarta-feira marca o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado todos os anos em 25 de novembro. A decoração noturna já contempla a sede do TJ (Tribunal de Justiça), no bairro Praia de Belas, e em breve devem ser iluminados também a Câmara de Vereadores de Porto Alegre (Centro Histórico) e a Ponte do Guaíba (Zona Norte).

Na programação da data temática também estão previstas homenagens a pessoas que, mesmo com a pandemia de coronavírus, não deixaram de colaborar com o Hemocentro. Ao todo, 16 doadores regulares receberão um “certificado de fidelidade”, que será enviado de forma on-line e pelo correio.

O Exército e redes de lojistas, dentre outros parceiros regulares, também receberão a honraria, já que costumam mobilizar equipes para doações coletivas de sangue.

Além disso, o governo gaúcho firmou convênio com a empresa Uber de transporte particular por aplicativo: entre esta segunda (23) e a próxima quarta-feira (25), quem for “dar o braço à agulha” no Hemocentro terá direito a um voucher para desconto de R$ 15 na ida e na volta.

O Hemorgs fica localizado na avenida Bento Gonçalves nº 3.722, em Porto Alegre, próximo ao Sanatório Partenon e à PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Cuidados sanitários

Desde o início da pandemia, a equipe do Hemocentro segue todas as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para funcionar com segurança e normalidade. Os doadores são recebidos por ordem de chegada, conforme a capacidade de atendimento.

Também está disponibilizado o agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo WhatsApp (51) 98405-4260. Em caso de dúvida, é possível obter esclarecimentos adicionais – inclusive sobre as exigências para o doador de sangue – no site oficial www.saude.rs.gov.br.

“A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou pessoas em outras situações clínicas”, ressalta a Secretaria Estadual da Saúde. “A ação busca reforçar que, mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura e segue indispensável para que muitas vidas sejam salvas.”

(Marcello Campos)

