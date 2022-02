Porto Alegre Iluminação especial em prédios de Porto Alegre chama a atenção para o Dia Mundial das Doenças Raras

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Fachada do Palácio Piratini está entre os locais escolhidos para a campanha. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Ao longo das últimas noites, as fachadas de três prédios públicos da área central de Porto Alegre têm recebido uma iluminação especial em azul, verde e rosa, devido ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. São eles o Palácio Piratini, Assembleia Legislativa e Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Nesta segunda-feira, será a vez dos estádios do Inter (bairro Cristal) e do Grêmio (Humaitá) serem coloridos pela luzes decorativas. O objetivo é chamar a atenção para a importância da conscientização sobre o assunto, já que em todo o planeta 300 milhões de pessoas sofrem com esse tipo de problema de saúde – cerca de 650 mil delas só no Rio Grande do Sul.

A iniciativa é resultado da mobilização capitaneada pela Rede de Apoio aos Raros, grupo multidisciplinar que integra os setores público e privado em torno de objetivos relacionados ao assunto.

Dentre os parceiros estão instituições como e prefeitura de Porto Alegre, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Moinhos de Vento e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Além destes, outros importantes aliados devem ser anunciados em breve.

Integração

As luzes projetadas sobre as sedes de órgãos públicos e estádios de futebol também têm por finalidade divulgar a Casa dos Raros, centro inédito na América Latina e que deve ser inaugurado ainda neste ano na capital gaúcha, cidade de destaque no setor da saúde.

Um prédio já está sendo construído no bairro Santa Cecília (Zona Leste) para abrigar a instituição e também foi “pintado” nesta semana com as três cores da campanha.

“O espaço foi idealizado para ampliar o acesso diagnósticos rápidos e precisos, além de proporcionar tratamento, estimular pesquisas e treinar profissionais na área de doenças raras”, salientam os protagonistas da iniciativa.

(Marcello Campos)

