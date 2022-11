Porto Alegre Imagem do ambientalista José Lutzenberger é estampada em mural na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

O painel é uma criação em grafite do artista Kelvin Koubik. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A imagem do ambientalista gaúcho José Lutzenberger foi estampada na parede lateral do prédio do Ipê Saúde e Ipê Prev, em Porto Alegre. O mural foi inaugurado nesta sexta-feira (25) e faz parte das atividades da Virada Sustentável 2022. O painel colorido lembra a natureza, em tons verde, azul e terrosos, com 50 metros de altura, e mostra Lutzenberger em primeiro plano, interagindo com um cardeal, pássaro tradicional do Sul.

O painel é uma criação em grafite do artista Kelvin Koubik, muralista natural de Porto Alegre, que iniciou sua trajetória aos 13 anos na Arte Urbana. O mural homenageia Lutzenberger, que se tornou um ícone na luta pela preservação ambiental, e lembra os 20 anos da sua morte, ocorrida em 2002. Ele lutou pela preservação da Amazônia e foi incentivador da criação dos parques Delta do Jacuí e de Itapuã.

O secretário municipal da Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt, destaca a importância da obra para a cidade e do grande símbolo que se tornou o ambientalista no mundo. “Esse mural é um consenso de embelezamento para a nossa cidade. É um legado fenomenal para Porto Alegre. Através dele, a capital manda um recado: que sabe valorizar os seus talentos, porque mostra respeito pela memória e trajetória dos seus cidadãos de destaque. E é também um sinal para o mundo, já que as ideias comunitárias do ambientalista saíram daqui e ganharam enorme repercussão”, conclui.

Emocionada, Lara Lutzenberger, uma das filhas do ambientalista, agradeceu a homenagem. “Kelvin conseguiu captar de forma gigante um grande homem cuja mensagem só cresceu nos últimos anos”, acrescentou. O muralista Kelvin Koubik falou da gratidão por realizar o trabalho, o qual espera que possa suscitar interesse, respeito e amor à natureza nas novas gerações.

