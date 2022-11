Porto Alegre Museu Joaquim Felizardo terá aulas de biodança no verão

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

As i​​​​​​nscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Whastapp (51) 996 550 121.(Foto: Divulgação/PMPA)

O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo terá aulas de biodança no verão. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a Escola Solar de Biodanza irá oportunizar as aulas experimentais, que serão realizadas nos jardins do museu nos meses de janeiro e fevereiro. As i​​​​​​nscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo WhatsApp (51) 996 550 121.

Biodança é um sistema que estimula o desenvolvimento humano através de vivências integrativas induzidas pela música e pela dança. Através da dança, de exercícios de comunicação em grupo e de vivências integradoras, o Sistema Biodanza facilita o desenvolvimento e expressão dos potenciais humanos, cuja integração plena resulta em saúde, alegria e bem-estar. De uma forma lúdica, divertida, através de jogos e danças acompanhados da música, cada participante pode se autoconhecer e revelar a sua identidade.

A Escola de Biodanza Original SRT Solar de Porto Alegre, fundada em 2018, é um espaço de convivência que facilita a integração dos valores biocêntricos e segue o Programa Único de Formação utilizado em todo o mundo pelas escolas do Sistema Rolando Toro.

Dirigida por Silvia Eick e Luis Juan Castagnini, a Escola Solar de Porto Alegre é filiada à Associação Brasileira de Escolas SRT – garantindo a certificação nacional e internacional aos formandos para ministrarem aulas no Brasil e em qualquer parte do mundo.

As aulas experimentais, com duração em torno de 30 a 40 minutos, serão ministradas pela professora em formação na fase de titulação, Cris Cordal, nos dias 18 e 25 de janeiro e nos dias 8 e 15 de fevereiro. “Estou muito feliz com esta parceria e a possibilidade de levarmos a biodanza à comunidade, em um espaço aberto, junto à natureza. Será uma experiência única e maravilhosa compartilhar destes momentos”, diz Cris Cordal, psicóloga clínica e aluna no curso de formação de facilitadores.

Para o professor Luis Juan Castagnini, é um convite à alegria de viver, ao prazer de dançar e aprender a conviver. “Não existem danças coreografadas, cada pessoa está convidada a descobrir suas próprias respostas vitais e a conduzir sua forma de expressão e de ação”.

A coordenadora do Museu Joaquim Felizardo, Elizabeth Corbetta, explica que a função do gestor público é apoiar as manifestações culturais em nossos espaços. “Vemos no projeto da Escola de Biodanza uma oportunidade para o cidadão de Porto Alegre conhecer melhor o Museu e estimular a comunidade a ocupar os espaços públicos culturais de nossa Capital”, complementa.

O Museu Joaquim Felizardo fica na rua João Alfredo, 582 – bairro Cidade Baixa.

