Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Imagem da área de treinamento Osipovichi no centro da Bielorrússia mostra a implantação de mísseis balísticos de curto. Foto: Divulgação/Maxar Technologies Imagem da área de treinamento Osipovichi no centro da Bielorrússia mostra a implantação de mísseis balísticos de curto. (Foto:Divulgação/Maxar Technologies) Foto: Divulgação/Maxar Technologies

Mais evidências surgiram de um acúmulo constante de equipamentos militares russos e implantações na Ucrânia, com novas imagens do satélite Maxar revelando uma expansão adicional da presença militar em vários locais na Bielorrússia, Crimeia e Rússia ocidental.

As forças russas entraram na Bielorrússia nas últimas duas semanas. Os ministérios da Defesa da Rússia e da Bielorrússia dizem que as tropas deslocadas estão à frente de um grande exercício de treinamento neste mês.

As imagens foram coletadas e analisadas pela Maxar. Em uma nota de acompanhamento, a Maxar disse que as implantações “refletem um aumento no nível de atividade e prontidão”. A Maxar e outros provedores de imagens de satélite disseram ter notado a expansão dos campos de treinamento militar russo e guarnições existentes a cerca de 240 quilômetros da fronteira ucraniana nos últimos meses.

Alguns estão a poucos quilômetros da fronteira. Maxar disse que as imagens mais recentes mostram uma nova fase da atividade russa. Ele disse que anteriormente, “na maioria dos casos, poucas tropas ou novas moradias para pessoal adicional foram observadas perto dos desdobramentos, sugerindo que algumas das unidades podem ter sido pré-posicionadas ou desdobradas para frente”.

Isso começou a mudar. “Durante as últimas duas semanas, vários novos destacamentos militares significativos foram observados na Bielorrússia”, disse a Maxar.

“Além disso, tendas/abrigos de tropas foram vistos em praticamente todos os locais de implantação na Bielorrússia, Crimeia e Rússia ocidental, o que sugere que as unidades agora estão acompanhadas de tropas e aumentaram seu nível geral de prontidão”.

A Maxar comparou as imagens de setembro e final de janeiro do mesmo acampamento militar em Novoozerne, na Crimeia. As imagens mostram um aumento significativo da atividade, com uma área de barracas sendo erguidas.

Isso implica que o campo está pronto para abrigar tropas, embora não haja evidências de tropas chegando até agora. A Maxar também observa que “a atividade de treinamento militar local (incluindo artilharia de fogo real e treinamento de manobra) foi observada em andamento em várias áreas de treinamento”.

As imagens mostram crateras de impacto em duas áreas de treinamento na Rússia: Pogonovo e Persianovsky. Sendo que Persianovsky fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira ucraniana, e Pogonovo fica a cerca de 220 quilômetros da fronteira.

Konrad Muzyka, analista de defesa com foco na Rússia e Bielorrússia na Rochan Consulting, uma consultoria aeroespacial e de defesa, disse acreditar que agora existem entre 74 e 76 grupos táticos de batalhões russos espalhados pela Ucrânia.

Os grupos táticos do batalhão normalmente são compostos por cerca de 1 mil soldados. Muzyka diz que desde a primeira semana de janeiro, a Rússia está transferindo suas forças do Distrito Militar do Leste – a milhares de quilômetros de distância na Sibéria – para a Rússia Ocidental e a Bielorrússia.

