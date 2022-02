Brasil Mega-Sena acumula e prêmio chega a 26 milhões de reais

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As dezenas sorteadas foram 17, 39, 11, 06, 15 e 02. Foto: Divulgação/CEF As dezenas sorteadas foram 17, 39, 11, 06, 15 e 02.(Divulgação/CEF) Foto: Divulgação/CEF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.450 da Mega-Sena, que foram sorteados nesta quarta-feira (2), em São Paulo. Para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (5), o prêmio previsto será de R$ 26 milhões. As dezenas sorteadas foram 17, 39, 11, 06, 15 e 02.

A Quina teve 94 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 26.814,82. A Quadra teve 5.633 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 639,24.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil