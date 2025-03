Política Imagens do 8 de Janeiro não foram vazadas, nem provam que Lula armou invasão

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Não há evidência da participação do presidente ou de aliados dele nos ataques golpistas. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

É falso que foram vazadas novas imagens dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, que ocorreram nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. As imagens divulgadas em uma postagem nas redes sociais são, na verdade, vídeos já conhecidos, que fazem parte do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto. Esses vídeos foram disponibilizados publicamente em 23 de abril de 2023, pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a quebra de sigilo das imagens. Portanto, não se trata de novos vazamentos, mas sim de um conteúdo que já estava em domínio público desde o ano passado.

Na postagem enganosa, enquanto as imagens são exibidas, setas vermelhas são apontadas para algumas pessoas. No entanto, o conteúdo não fornece qualquer identificação dessas pessoas nem explica qual seria a relação delas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há, em nenhum momento, evidências ou informações concretas de que essas pessoas sejam figuras ligadas diretamente ao presidente.

As imagens mostram indivíduos utilizando adereços personalizados com as bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, o que pode sugerir uma associação ideológica, mas nada indica que essas pessoas estivessem diretamente envolvidas com Lula. Além disso, é importante notar que parte dos participantes das invasões está com o rosto coberto, dificultando ainda mais a identificação de suas identidades.

Após a circulação de várias informações falsas e especulações acerca da presença do presidente no Palácio do Planalto durante os atos de invasão, a Secretaria de Comunicação Social esclareceu que, no momento dos ataques, o presidente estava cumprindo agenda em Araraquara, no interior de São Paulo.

A imprensa também noticiou a visita, e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, fez questão de registrar e compartilhar o acontecimento nas redes sociais. As imagens de segurança do Palácio do Planalto mostram que Lula chegou ao local às 21h26, e a partir das 21h30, outros ministros e líderes do governo também foram registrados chegando ao Palácio.

Passados mais de dois anos do episódio, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou 371 pessoas por incitação ou execução dos atos golpistas. No entanto, não há qualquer registro ou indício de que algum dos condenados tenha qualquer ligação direta com o presidente Lula ou seu governo. Pelo contrário, a investigação da Polícia Federal (PF) e o relatório final da Procuradoria-Geral da República indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apontado como um dos principais responsáveis pela liderança do movimento golpista. O documento da PF também menciona a participação de ex-integrantes militares do governo Bolsonaro nas ações antidemocráticas do 8 de Janeiro.

De acordo com o relatório da PF, a operação golpista teria envolvido uma “organização criminosa” que agiu desde 2019 com o objetivo de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. A organização buscava, de forma clandestina, manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder, a partir da consumação de um golpe de Estado e da abolição da ordem democrática. (Estadão Conteúdo)

Imagens do 8 de Janeiro não foram vazadas, nem provam que Lula armou invasão

