Impacto das mudanças climáticas na economia gaúcha será abordado em fórum realizado pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Estiagens e ciclones vêm afetando o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

No dia 9 de novembro, o auditório do Ministério Público, em Porto Alegre, será o palco do Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha. Promovido pela Rede Pampa e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, o evento irá apresentar perspectivas de diferentes setores sobre a economia do Estado.

Um dos temas a ser discutido no encontro será o impacto das mudanças climáticas. Apesar dos últimos eventos que afetaram o Rio Grande do Sul, como os ciclones, o presidente da SIM Rede de Postos, Neco Argenta, faz uma avaliação positiva sobre o futuro.

“Nós temos que olhar a economia e tudo que gira em torno dela como um filme, e não como uma fotografia estática. Não podemos nos apegar ao que aconteceu nos últimos dois anos de seca ou agora com as grandes chuvas. São intempéries, momentos pontuais, mas a tendência é, com tudo que tem sido construído aqui, que passemos por momentos muito melhores”, declarou o empresário.

Questões como desenvolvimento econômico, programas de financiamento e oportunidades de mercado também serão debatidas nos painéis do fórum. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 6 de novembro pelo site https://forumdesenvolvimentors.com.br/.

