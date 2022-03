Leandro Mazzini Impacto nas milícias do Rio de Janeiro

Por Leandro Mazzini | 3 de março de 2022

(Foto: Reprodução)

O impacto financeiro que as operações da Polícia Civil causaram nas milícias que atuam no estado do Rio de Janeiro é tão grande que o prejuízo das organizações criminosas supera o Produto Interno Bruto (PIB) de alguns países. Desde sua criação, em outubro de 2020, a FT-1000 (Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos) já fez os criminosos perderem R$ 2,5 bilhões.

Tonga e outros

De acordo com dados da ONU, esse valor é maior do que a soma de todas as riquezas de países como Tonga, São Tomé e Príncipe e Micronésia, entre outros.

Cerco

O montante foi alcançado com o fechamento de comércios, centrais clandestinas de internet, interdição de construções irregulares, entre outros segmentos.

Despachos internos

Desde a eclosão da guerra na Ucrânia, há oito dias, a agenda do chefe da assessoria internacional da Presidência, Filipe Garcia Martins, está repleta. . . de despachos internos. Em algumas datas, como ontem, a agenda oficial do olavista nem registra compromissos.

Moção

Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutem a possibilidade de redação de uma moção crítica à posição do presidente Jair Bolsonaro (PL) de “neutralidade” em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ligação

Na Câmara, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes (MG), protocolou Requerimento de Informação junto à Mesa Diretora da Casa – baseado na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) – para esclarecer se houve ou não uma conversa de Bolsonaro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no último domingo.

Naufrágio

Das cúpulas dos partidos às bancadas no Congresso, o consenso no PT e PSB é de que a formação de uma federação praticamente naufragou. Podem estar juntos nas eleições de outubro, mas por meio de alianças. A federação exigiria “casamento” de quatro anos.

Diversidade

O Novo RG nacional tem nome e “nome social”, uma exigência da então presidente da República, Dilma Rousseff (PT), e conquista pessoal dela pela diversidade de gênero.

Taurus

A empresa Taurus Armas terá que desembolsar R$ 10 milhões para áreas de segurança pública, defesa do consumidor e apoio a atletas e pessoas com deficiência. O valor está previsto no acordo firmado com o Ministério Público para encerrar uma ação judicial. O MPF sustentava baixa qualidade de dez modelos de armas produzidos pela empresa.

Educação

A Campanha da Fraternidade de 2022, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem como tema “Fraternidade e Educação”. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, afirma que a educação “precisa receber mais investimentos significativos de governantes, empreendedores, instituições e todos os setores”.

PL do Veneno

A Academia Brasileira de Neurologia emitiu alerta sobre o projeto 6299/02, também conhecido como “PL do Veneno”. Segundo a entidade, há indícios científicos na relação entre o uso de agrotóxicos e a incidência de doenças neurológicas, como Parkinson. A proposta já passou pela Câmara e aguarda análise dos senadores.

Voto

Quem completa 16 anos até 2 de outubro pode tirar título de eleitor até 4 de maio. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos, mas jovens de 16 e 17 anos também podem votar. O primeiro turno da eleições ocorrerá em 2 de outubro e o segundo, no dia 30 do mesmo mês.

ESPLANADEIRA

# Banco Mercantil do Brasil reporta lucro de R$ 184 milhões no 4º trimestre de 2021.

# Veus Saúde inaugura unidades de atendimento para diagnósticos em Copacabana e no Polo 1, em Madureira, no Rio.

# Prislla DJ assume curadoria da programação da alta estação, até dia 17, do LSH by OWN LifeStyle Hotel (RJ).

# Atividades industriais de baixo risco são incluídas na nova Lei Liberdade Econômica do RJ.

# Mania de Churrasco! prevê crescimento de 24% e abertura de 20 restaurantes em 2022.

Com a colaboração de Walmor Parente.

