Cláudio Humberto Impeachment de Moraes gera dúvida e divergência

Por Cláudio Humberto | 24 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O eventual processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado provoca dúvidas entre parlamentares e divergências entre especialistas. Nunca um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por esse tipo de processo. Ainda há incertezas sobre formatos e etapas de votações, além da liturgia a ser observada, segundo destacou o senador Dr. Hiran (PP-RR), em entrevista ao podcast Diário do Poder. Entre especialistas, a situação é a mesma: dúvidas e discordâncias.

Sempre diferente

O impeachment de Dilma contou com novidades em relação ao de Fernando Collor, como votar a perda de direitos políticos em separado.

O que diz a Lei

A Lei do Impeachment prevê afastamento do réu durante o julgamento e requer maioria qualificada para ser aprovado: 54 dos 81 senadores.

Como presidente

Adriano Soares da Costa, presidente da IBDPub, entende que a Lei prevê afastamento do STF do ministro que responde ao processo.

Diferente de presidente

Para Guilherme Barcelos, especialista em Direito Eleitoral, não há saída “prévia, temporária ou cautelar”. Ocorreria após julgar o mérito.

Lula tenta usar CPMI viabilizar Pacheco em MG

Lula (PT) quer mesmo mandar Rodrigo Pacheco (PSD) para o sacrifício e lançar o senador em fim de mandato para disputar o governo de Minas Gerais. O problema é que o político anda meio borocoxô, após ser proibido de entrar nos Estados Unidos, que cancelaram seu visto. Pacheco prefere tentar a reeleição ou uma vaga no Olimpo, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. Lula acha que os holofotes devem pavimentar a reeleição de Carlos Viana (Pode), presidente da CPMI.

Balão de ensaio

Diante da recondução tranquila de Viana, poucos creem que Romeu Zema (Novo), o bem avaliado governador, tente mesmo a Presidência.

Vale nada

E aí, fechando as contas, uma vez que Viana e Zema estejam eleitos, Pacheco fica de fora e com pouca coisa para oferecer a Lula.

Corte e costura

Lula imagina Pacheco candidato a governador e o deputado Reginaldo Lopes (PT) a vice. Fica parecendo que Lula quer se livrar dos dois.

Nem pensar

Para evitar o mico do esvaziamento na Cop30 em razão dos elevados preços de hospedagem, a ONU deu uma de esperta e tentou que o Brasil bancasse a despesa. A ideia foi vetada pela Casa Civil, até porque, para isso, Rui Costa teria de falar com Haddad, e se detestam.

Cadê?

Omar Aziz (PSD-AM) tinha até voltado com mais frequência ao X após “virar”, sem nunca ter sido, presidente da CPMI do INSS. Derrotado pela oposição na eleição, deu um tempo nas publicações. Escafedeu.

Mais uma jogada

O suposto convite de Lula para Trump vir a Cop30 é jogada esperta de Lula para sugerir que não recusa encontrar o americano. Isso é falso, seus ataques diários ao americano mostram que ele quer é distância.

Saudade do ex

Mesmo alvejado pela Polícia Federal, o ex-presidente ainda rende muito assunto nas redes sociais. Na sexta (22), um dos assuntos mais comentados no X era “Volta Bolsonaro”.

Nada a dizer

Sobrou para o secretário-executivo (nº2 de Haddad), Dario Durigan, alertar em seminário do Ministério da Fazenda que a “desinformação” é o grande desafio do acesso à informação. De dívida pública, nada.

Independência

Nos oito estados da última pesquisa Genial/Quaest (SP, MG, RJ, BA, PR, RS, PE e GO), a maioria dos entrevistados quer que o próximo governador seja independente, sem aliança com Lula ou Bolsonaro.

Instrumento político

Nova investida da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro foi criticada pelo líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS), pra quem o inquérito é ilegal e precisa ser estancado: “Está na hora de colocar um freio”.

É bíblico

Na Bíblia, até o filho mais velho na parábola do filho pródigo entende a importância da misericórdia e a necessidade de superar a rigidez para aceitar o perdão, tanto para si quanto para outros. Nada com política…

Pensando bem…

…diferente o ‘escândalo’ com dinheiro lícito.

Poder sem pudor

Visita de uma raposa

José Maria Alkimin entrou na Câmara dos Deputados com a mulher e encontra um assustado correligionário do PSD: “O Lacerda vai fazer um discurso e promete derrubar o Juscelino. Você, líder da maioria, precisa se preparar para responder!” Alkimin pensa um pouquinho e diz: “⁠Tem razão.” Continua andando e encontra Lacerda, ameaçador: “É bom você se preparar: tenho tantas denúncias de corrupção contra o Juscelino que depois do meu discurso não ficará pedra sobre pedra!” Alkimin responde, sério: “Carlos, você não deixa de ter razão”. Mais adiante, a mulher de Alkimin lhe dá um puxão no braço: “Zé Maria! Vem o deputado governista e você concorda com ele, vem o Lacerda, um incendiário, e você também concorda com ele. Qual é a sua posição, afinal?” E Alkimin, impávido: “E não é que você tem toda razão?”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

