Saúde Implante não cirúrgico usa laser para impulsionar a perda de peso

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Tratamento desenvolvido por pesquisadores da Coreia do Sul age matando as células indutoras da fome no estômago. (Foto: Reprodução)

A obesidade é uma doença multifatorial, cujo tratamento, muitas vezes, precisa ir além do aumento da prática de exercícios e da redução calórica. As opções, além de medicamentos e da cirurgia bariátrica, inclui a inserção de um balão supressor de apetite ou outro implante no estômago.

Na busca por novas abordagens para essa doença, cuja prevalência só aumenta no mundo todo, pesquisadores da Universidade Católica da Coreia, na Coreia do sul, desenvolveram um implante não cirúrgico, que utiliza laser para matar as células indutoras da fome no estômago e assim impulsionar e perda de peso.

A equipe revestiu um balão intragástrico com azul de metileno, um medicamento aprovado pela FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. O dispositivo e é alojado não cirurgicamente no esôfago inferior, conectado a um disco que repousa na abertura do estômago. Uma pequena abertura nesse disco permite a passagem de alimentos. Além do medicamento, um laser de fibra óptica passa pela abertura do disco.

Neste novo estudo, publicado recentemente na revista ACS Applied Materials & Interfaces, o dispositivo foi colocado no estômago de porcos jovens. Quando o laser brilha no azul de metileno, a droga irradiada responde produzindo uma forma energizada de oxigênio conhecida como oxigênio singlete. Essa forma energizada de oxigênio mata as células produtoras de grelina que estão próximas e rapidamente desaparece.

A grelina é o hormônio responsável por estimular o apetite, aumentar a ingestão de alimentos e promover o armazenamento de gordura. Pequenas quantidades da substância são liberadas pelo cérebro, pâncreas e intestino delgado, mas a maior parte é produzida e secretada por células localizadas na porção superior do estômago. Em seguida, o implanete é retirado.

Após uma semana, o tratamento reduziu os níveis de grelina e o ganho de peso corporal pela metade, em comparação com um porco não tratado. Entretanto, essas diferenças diminuíram nas semanas seguintes, à medida que as células produtoras de grelina mortas foram naturalmente substituídas. Por isso, acredita-se que o tratamento com laser teria que ser repetido periodicamente.

Mais pesquisas estão em andamento, para testar a nova tecnologia em humanos. Mas a equipe acredita que o procedimento pode se tornar um novo tipo de tratamento minimamente invasivo para ajudar pacientes obesos a perder peso.

