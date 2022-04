Tecnologia WhatsApp lança assistente virtual do TSE para tirar dúvidas sobre eleições

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Ferramenta chamada de 'chatbot' é gratuita e também oferece dicas sobre como descobrir se uma notícia é verdadeira ou não. (Foto: EBC)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou seu assistente virtual no WhatsApp, onde reúne informações sobre as eleições. A ferramenta gratuita também ensina como identificar fake news envolvendo o processo eleitoral, entre outras dicas.

O “Tira-Dúvidas do TSE”, como é chamado, foi criado pelo órgão eleitoral em parceria com a plataforma para as eleições de 2020 e ganhou uma nova versão.

Agora, o assistente passa a contar com 16 tópicos principais sobre as eleições. Entre eles, estão orientações sobre como tirar ou regularizar o título de eleitor e como verificar o local de votação, além de informações sobre datas do calendário eleitoral.

Como usar

Basta adicionar o número de telefone (61) 9637-1078 à sua lista de contatos do celular ou acessar o link wa.me/556196371078 ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo.

Depois, é preciso iniciar a conversa com alguma palavra, como “olá”. E seguir as instruções.

Como se trata de um assistente virtual (chatbot), não é possível conversar literalmente com o assistente. As interações, que são automáticas, se limitam às opções informadas ao longo do contato. Ele é encerrado automaticamente depois de um tempo sem interações.

Temas das dicas

O assistente do TSE no WhatsApp oferece dicas sobre os seguintes temas:

— Desinformação: Cadastre-se para receber mensagens sobre como enfrentá-la.

— Regularize seu título de eleitor: link para a página do TSE com orientações sobre como resolver pendências com a Justiça Eleitoral.

— Tire seu primeiro título eleitoral: vídeo com passo a passo sobre como emitir o documento e link para realizar o processo pela internet.

— Cadastro biométrico e uso da biometria: esclarecimento de que eleitores sem biometria poderão votar nas eleições de 2022.

— Descubra se é fato ou boato: a ferramenta lista 10 dicas para identificar uma informação falsa e oferece link para uma página do site do TSE que reúne checagens de agências diversas.

