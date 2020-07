Economia Importações de carne suína brasileira pela China saltam 128%

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Vendedor segura peça de carne suína em mercado em Handan, na China. (Foto: Reprodução)

A China importou 400 mil toneladas de carne suína em junho, mostraram dados da alfândega nesta quinta-feira (23), alta de 128,4% na comparação anual.

A produção de carne suína da China caiu em cerca de 20% no primeiro semestre de 2020, depois que uma epidemia de peste suína africana matou milhões de porcos no país no ano passado.

As importações marcaram o quarto mês consecutivo de embarques de carne suína ao redor de 400 mil toneladas, o dobro dos volumes registrados em períodos anteriores.

Entre janeiro e junho, as importações de carne suína dispararam 142,7%, ao somarem 2,12 milhões de toneladas.

As importações de suínos incluindo miudezas em junho totalizaram 540 mil toneladas, com alta de 102,5% na comparação anual, levando o total importado no ano até junho para 2,82 milhões de toneladas, segundo os dados de alfândegas.

As chegadas, no entanto, devem cair nos próximos meses, depois que a China começou a testar contêineres de alimentos congelados para a presença do coronavírus, o que desacelerou as atividades de comércio.

A China também suspendeu importações de dezenas de fornecedores do exterior após surtos de coronavírus entre trabalhadores.

As importações de carne bovina da China em junho, incluindo miudezas, foram de 180 mil toneladas, alta de 31,2% na comparação anual. No primeiro semestre, elas somaram 1 milhão de toneladas.

Suspensão retirada

A China retirou a suspensão de 1 frigorífico de carne bovina do Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura. Com isso, passam a ser 5 unidades brasileiras com exportações bloqueadas pelos chineses em função de casos de Covid-19 entre funcionários.

Segundo o governo do Brasil, a unidade da Agra, de Rondonópolis, Mato Grosso, foi liberada após apresentação de documentos técnicos e as ações adotadas e apresentadas pela empresa. A unidade estava embargada desde o dia 23 de junho.

“A General Administration of Customs People’s Republic of China (GACC) fez análise e retirou a suspensão temporária imposta ao Agra”, disse o Ministério da Agricultura, em nota.

Os chineses não explicam oficialmente o motivo da suspensão de frigoríficos, mas o ministério afirma que existe uma preocupação do país em relação ao coronavírus e as notícias de casos da doença entre funcionários do setor deixaram a China apreensiva.

Unidades suspensas

O governo brasileiro não informa quais unidades foram suspensas. Com a decisão desta segunda-feira, são 5 frigoríficos que continuam embargados. São eles: JBS, de Passo Fundo (RS) – carne de frango; JBS, de Três Passos (RS) – carne suína; Minuano, de Lajeado (RS) – carne de frango; BRF, de Lajeado (RS) – carne suína; Marfrig, de Várzea Grande (MT) – carne bovina.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia