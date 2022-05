Aproveitando-se do interesse público sobre a restituição de Imposto de Renda Pessoa Física, golpistas estão utilizando informações sobre o tema em tentativas de golpes.

O alerta foi feito pela Receita Federal, que ressalta que os alertas verdadeiros, enviados pelo órgão por e-mail ou mensagem, não possuem links de acesso.

De acordo com a Receita Federal, todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br ou por certificado digital.

Confira, a seguir, um exemplo de mensagem fraudulenta enviadas por golpistas para algumas pessoas. Nela, é utilizada cópia não autorizada da logomarca comemorativa dos 100 anos do Imposto de Renda, além de menção à conta gov.br, na tentativa de dar uma impressão enganosa de autenticidade ao conteúdo.

Ainda é possível conferir a informação de dados para recebimento da restituição via PIX, e links falsos para visualização do comprovante.

Em outro exemplo de comunicação fraudulenta, os golpistas colocaram como assunto “Saque Imediato” , e usam termos técnicos como “PER/DCOMP” e tentam dar uma falsa impressão de autenticidade ao conteúdo por meio de citações de leis e alíquotas, disponibilizando por fim um link malicioso “Baixar Chave de Acesso” para lesar os contribuintes.

Imposto de renda

A Receita Federal já recebeu mais de 19 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Até às 11h da última quarta-feira (4) foram 19.024.025 documentos entregues.

Ao todo, o fisco espera receber 34,1 milhões de declarações este ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio.

De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituição neste ano, nos dias: 31 de maio; 30 de junho; 29 de julho; 31 de agosto e 30 de setembro.

Malha fina

Erros e divergências na declaração de Imposto de Renda podem levar o contribuinte a cair na malha fiscal, chamada de malha fina.

Quem fica nessa situação tem a restituição de imposto retida para uma análise mais profunda e verificação de pendências e eventual correção dos erros pela Receita Federal. Se isso ocorrer, o contribuinte pode ter atraso para receber sua restituição ou mesmo pagar multas – caso seja comprovada alguma incorreção nas informações fornecidas na declaração.

Para evitar cair na malha fina do IR 2022, veja algumas dicas:

— Comprove as informações com atenção: verifique cuidadosamente as informações financeiras que você digitar. A Receita Federal vai comparar os dados que você informou com aqueles fornecidos por outras empresas e entidades que tenham algum tipo de conexão com seu CPF, como empresas em que trabalhou, bancos, escolas, instituições financeiras e planos de saúde;

— Evite deixar para entregar a declaração na última hora: levante toda a documentação e dados necessários o quanto antes.

— Revise com calma todos os campos para verificar se houve algum erro ou pendência;

— Não omita receitas: todas as suas receitas devem ser declaradas, como ganhos com aluguéis, salários e até mesmo a renda dos seus dependentes.

— Cuidado ao declarar os dependentes: uma mesma pessoa não pode ser declarada como dependente em mais de uma declaração;

— Cuidado com determinados gastos: entre os rendimentos mais propensos a dar problemas estão as receitas de aluguéis e os ganhos de capital na venda de imóveis. Veja aqui como funciona a declaração de aluguel;

— Cuidado para não errar os números: quando se trata de informar valores de rendimentos tributáveis à Receita, um único dígito incorreto pode ser suficiente para levar o contribuinte à malha fina;

— Não confunda PGBL com VGBL. O PGBL permite deduzir até 12% do Imposto de Renda e deve ser declarado em “Pagamentos Efetuados”. Já o VGBL, que não é dedutível do IR, precisa ser informado na ficha “Bens e Direitos”.

— Não omita lucro com ações: quem investe na bolsa de valores não pode esquecer de informar as operações e retenções no anexo “Renda Variável”. O imposto devido pelos lucros na bolsa é apurado mensalmente. O IR só incide sobre os ganhos de capital acima de R$ 20 mil. Quem não informar o lucro com ações está sujeito a multa e juros;

— Se houver informação incorreta, faça a retificação: se você perceber que declarou alguma informação errada ou deixou de informar alguma coisa, não se preocupe, pois poderá fazer uma retificação do documento no próprio aplicativo do IRPF 2022. Para isso, acesse o tópico “Declaração” e clique em “Retificar”. Escolha o documento que será retificado e insira o número do recibo da declaração enviada ou da última retificação (se for este o caso). Faça as alterações necessárias e envie novamente a declaração;

— Atenção com a continuidade das informações passadas no ano anterior. Por exemplo, se no ano de 2020 o declarante informou ter, no saldo bancário, uma aplicação financeira de R$ 10 mil, no ano seguinte é necessário dar continuidade a essa informação.