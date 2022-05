Tecnologia WhatsApp libera reações com emoji em mensagens para todos os usuários

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Por enquanto, há apenas seis opções de figurinhas para selecionar. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp anunciou que está liberando o recurso de reações a mensagens para todos os usuários. A função, presente no rival Telegram, permite que você escolha um emoji para demonstrar, de forma simples, o que sente em relação a uma fala específica. Por enquanto, há apenas seis opções de figurinhas para selecionar.

As reações do WhatsApp foram liberadas para testes no final de março para deixar as conversas mais dinâmicas.

Já durante a fase beta, era possível escolher entre os emojis de coração, joinha, risada, choro, surpresa e oração/obrigado para expressar o que você achou da mensagem enviada. A expectativa é de que, com o tempo, mais figurinhas possam ser selecionadas.

A Meta, que controla o WhatsApp, destaca que o aplicativo é o primeiro a trazer o emoji de oração como reação pré-definida – e ele pode significar várias coisas, a depender da cultura: de agradecimento até um high-five. Segundo a empresa, os brasileiros utilizam esse ícone em conversas duas vezes mais do que a média de outros países.

Como reagir a uma mensagem no WhatsApp

O procedimento é simples. Assim como no Telegram, basta tocar e pressionar por dois segundos a mensagem escolhida e, depois, escolher o emoji com o qual deseja reagir.

Liberado a partir de hoje para a versão mais recente do mensageiro, o recurso deve começar a chegar para todos gradualmente nos próximos dias. Isto é, se você ainda não recebeu, verifique se há alguma atualização disponível na loja de apps do seu smartphone.

Envie arquivos de até 2 GB de uma só vez

Outra novidade que chega à versão final do WhatsApp é a possibilidade de enviar arquivos de até 2 GB por vez no mensageiro – o limite anterior era 100 MB. A plataforma explica que essa função deve ser útil especialmente para colaboração em pequenas empresas e escolas.

Além do novo limite de transferência, o aplicativo vai exibir um contador para que você saiba quanto tempo vai demorar até que o envio seja concluído.

A expansão do limite de participantes em grupos, por outro lado, fica para depois das Eleições 2022. O WhatsApp reforça no anúncio de hoje que a opção de adicionar até 512 pessoas em uma conversa será testada primeiro em outros mercados. A decisão de manter um cronograma diferente para o Brasil gerou polêmica ao ser questionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

