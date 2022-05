Tecnologia Apple vai indenizar donos de iPhone 4S por causa da lentidão do celular

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

A Apple negou todas as acusações e sugeriu um valor bem abaixo do solicitado. (Foto: Reprodução)

Uma batalha judicial entre proprietários do iPhone 4S e a Apple nos Estados Unidos, que já dura mais de seis anos, está prestes a ser encerrada. Conforme noticiou o AppleInsider nesta semana, os autores do processo e a gigante de Cupertino chegaram a um acordo de indenização.

Na ação coletiva iniciada em dezembro de 2015, um grupo de usuários do smartphone alega que o dispositivo ficou lento após a atualização para o iOS 9. Os proprietários disseram que foram enganados pela empresa, pois a companhia teria confirmado a compatibilidade do smartphone com a então nova versão do sistema.

Após o update, o telefone de 2011 apresentou dificuldade para abrir aplicativos, travamentos e congelamentos, entre outros problemas, de acordo com o processo movido por pessoas de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os bugs e a queda de performance também foram relatados em outros países, na época.

Os reclamantes alegam que a Apple anunciou desempenho mais rápido, maior autonomia da bateria e outras melhorias com a chegada do iOS 9. Além disso, eles ressaltam que não foram alertados sobre possíveis problemas ao atualizar o iPhone 4S.

Valor abaixo do esperado

Diante dos problemas no iPhone 4S com iOS 9, os usuários pediram indenizações variando de 5 milhões de dólares a 15 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de reais a 75 milhões de reais pela cotação atual). Porém, a Apple negou todas as acusações e sugeriu um valor bem abaixo do solicitado.

Segundo a fabricante, os “danos reais medidos pelo preço do mercado secundário”, caso os reclamantes conseguissem provar suas alegações, seria de no máximo 15 dólares por aparelho. A quantia, equivalente a 75 dólares, foi aceita pelo grupo para encerrar a ação.

Agora, os autores terão que enviar suas informações para a big tech e solicitar a indenização. Conforme o MacRumors, a Apple deve gastar 20 milhões de dólares (o equivalente a 100 milhões de reais) com os pagamentos.

