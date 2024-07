Economia Imposto de Renda 2024: veja data para consulta do terceiro lote da restituição e como fazer

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Receita Federal abre consulta no dia 24 de julho. Pagamentos acontecem uma semana depois, no dia 31 de junho Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil . (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Seguindo calendário divulgado pela Receita Federal, a consulta para o 3º lote, entre os cinco, de restituição do Imposto de Renda 2024, deve ser liberada no dia 24 de julho. Quem não entrar nesse lote, pode consultar se recebe o crédito no quarto.

O pagamento será feito no dia 31 de julho. Os dois primeiros lotes já foram pagos. Através do site da Receita Federal ou pelo aplicativo “FGTS” – disponível para download em aparelhos Android e/ou iOS – é possível consultar se o pagamento será feito no lote mais próximo da data da consulta.

A Receita não precisa informar em qual lote o crédito será restituído, mas deve dizer se o contribuinte será incluído no próximo lote.

Se o contribuinte realizar a consulta na próxima quarta-feira (24), por exemplo, ele saberá se a restituição estará incluída no quarto lote. Caso não esteja, é preciso esperar as próximas datas.

O calendário de pagamentos vai até setembro deste ano.

Confira o calendário de restituição do IR 2024

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto e último lote: 30 de setembro.

Os pagamentos do terceiro lote serão feitos a partir de 31 de julho.

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração do IR, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Prioridade no recebimento do benefício

Em março, a Receita Federal definiu uma ordem de prioridade para a restituição, discriminando grupos prioritários. Neste ano, residentes do Rio Grande do Sul foram incluídos como grupo de prioridade para o recebimento de crédito devido à tragédia climática no estado.

Os públicos com prioridade nos pagamentos são:

Idosos acima de 80 anos;

Contribuintes entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

Apesar da preferência de pagamento para os grupos mencionados acima, os demais contribuintes também podem receber no terceiro lote.

