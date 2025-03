Economia Imposto de Renda 2025: Receita Federal muda critérios para receber a restituição

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Primeiro lote de restituição será pago em 30 de maio. (Banco de Dados/O Sul)

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começa na próxima segunda-feira (17) e quem prestar suas contas no início do prazo ficará na frente de outras pessoas que atendem as mesmas condições na fila de prioridade para receber a restituição, caso tenha direito a ela.

O primeiro lote de restituição será pago no dia 30 de maio, último dia para entrega da declaração sem multa. Mas ele deve contemplar apenas idosos, como vem ocorrendo nos últimos anos.

Assim como ocorreu no ano passado, os contribuintes que optarem por receber sua restituição do Imposto de Renda 2025 via Pix terão prioridade. Mas houve uma mudança nesse processo. Até 2024, o contribuinte tinha prioridade se fizesse a declaração pré-preenchida ou optasse por receber a restituição via Pix. Isso continua valendo, mas aqueles que fizerem os dois procedimentos simultaneamente — e não um ou outro — ficam uma passo à frente na fila de receber o dinheiro de volta.

A Receita Federal divulgou nessa quarta-feira as regras da declaração deste ano. O prazo de entrega começa dia 17 de março e vai até 30 de maio. O Fisco também informou qual será o calendário de restituição do IR 2025.

Se houver algum valor residual, não há como saber em que lote você será restituído. Mas, quanto antes entregar, maiores são as chances de o estorno ser realizado nas primeiras datas.

Uma das novidades deste ano foi a mudança nos critérios de prioridade da fila de pagamentos. Quem usar a declaração pré-preenchida e também optar por receber a restituição por Pix passará na frente de quem só for receber por Pix ou só usar a pré-preenchida.

Os primeiros da fila continuam sendo aqueles que atendem aos critérios de prioridade estabelecidos na lei: idosos, doentes graves, pessoas com deficiência e profissionais da educação.

Calendário de restituição

• Primeiro lote: 30 de maio

• Segundo lote: 30 de junho

• Terceiro lote: 31 de julho

• Quarto lote: 20 de agosto

• Quinto e último lote: 30 de setembro

Contribuintes prioritários

• idosos acima de 80 anos;

• idosos entre 60 e 79 anos;

• contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

• contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

• contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida e, simultaneamente, optarem por receber a restituição via PIX.

• contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

Para cada posição, o desempate é feito pelo horário de entrega da declaração. Portanto, quem entrega antes tem a possibilidade de receber mais cedo do que outros que estão na mesma condição de prioridade.

