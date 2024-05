Economia Mais de R$ 35 milhões do Imposto de Renda foram doados para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os gaúchos têm até o dia 31 de agosto para acertar as contas com o Fisco Foto: Reprodução Os gaúchos têm até o dia 31 de agosto para acertar as contas com o Fisco. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de R$ 35 milhões do IRPF (Imposto de Renda de Pessoas Físicas) foram doados para o Rio Grande do Sul, conforme números obtidos junto à Receita Federal pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O Estado enfrenta, desde o fim de abril, a maior tragédia climática da sua história.

O valor torna o Rio Grande do Sul o maior beneficiado por esse tipo de doação, seguido do Estado de São Paulo, com R$ 33 milhões, e Paraná, com R$ 18 milhões. Os números podem ficar maiores até o prazo final para entrega do IRPF deste ano, que encerra em 31 de maio, exceto para o RS. Os gaúchos têm até o dia 31 de agosto para acertar as contas com o Fisco.

Já foram registradas mais de 30 milhões de declarações, embora a Receita Federal espere pela entrega de 43 milhões até o fim do prazo.

“O resultado expressivo de destinações ao Rio Grande do Sul é a resposta do povo brasileiro para que o Estado, devastado pelas enchentes, seja reconstruído. O recurso será utilizado em políticas públicas voltadas principalmente aos públicos infanto-juvenil e idoso”, destacou o CNJ.

Edinaldo César Santos Junior, juiz auxiliar da Presidência do CNJ e gestor do Pacto Nacional pela Primeira Infância. A legislação permite que o contribuinte destine até 6% do imposto para fundos estaduais e municipais vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso. Essa opção só está disponível para quem preenche a declaração completa.

Mesmo quem já fez a entrega pode retornar ao site da Receita para fazer uma versão retificadora com as contribuições para os fundos de projetos sociais até o dia 31.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/imposto-de-renda-doacoes-para-o-rio-grande-do-sul-superam-r-35-milhoes/

Mais de R$ 35 milhões do Imposto de Renda foram doados para o Rio Grande do Sul

2024-05-26