Brasil Imposto de Renda: veja como aumentar o valor da restituição ou reduzir a contribuição a ser paga

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Despesas dedutíveis e modelo da declaração alteram base de cálculo. (Foto: Reprodução)

Mesmo que a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 possa ser feita até o dia 29 de abril, a antecedência no envio pode ajudar a garantir um lugar privilegiado na fila da restituição. Quanto mais cedo o contribuinte entregar o documento, maior a chance de ele entrar nos primeiros lotes.

Há ainda formas de dar um upgrade nos ganhos com reembolso. O primeiro lote de devolução é destinado aos idosos, pessoas com deficiência e professores.

Veja o calendário e confira abaixo estratégias fundamentais para aumentar os ganhos na restituição.

— 1º lote: 31 de maio

— 2º lote: 30 de junho

— 3º lote: 30 de julho

— 4º lote: 31 de agosto

— 5º lote: 30 de setembro

1) Como entregar a declaração o mais rápido possível?

A principal dica é conhecer as regras do Imposto de Renda 2022. Para não cair na malha fina, pesquise sobre o que deve ser informado e como preencher as informações de bens e rendimentos da forma correta.

Com cuidado e antecedência, também separe todos os documentos necessários para o preenchimento das fichas. Procure lembrar sobre como foi feita a declaração no ano anterior, assim você consegue prever o que será cobrado em 2022.

Também é fundamental não deixar a entrega para a última hora e lançar todas as despesas dedutíveis possíveis. É importante guardar os recibos e notas fiscais das despesas até o processamento final da declaração.

2) Qual tipo de declaração oferece maior dedução, a simplificada ou a completa?

Ao fazer a declaração simplificada, o contribuinte consegue o desconto padrão de 20% sobre a soma de todos os rendimentos tributáveis recebidos. Na declaração completa, não há limite para o valor a ser deduzido.

“A melhor estratégia para ter maior restituição de imposto de renda é utilizar o próprio aplicativo da Receita para simular os cenários possíveis. Ao terminar de preencher todo o formulário, o programa exibe os dois resultados, da declaração simplificada e da completa”, disse Neto.

É o volume de despesas dedutíveis que vai determinar qual declaração é mais vantajosa. Quem tem poucas despesas para lançar, certamente encontrará um resultado mais favorável na declaração simplificada. Quem tem dependentes e muitas despesas dedutíveis, vai preferir a completa.

Se o contribuinte optar pelo modelo de declaração completa, o preenchimento de despesas dedutíveis também reduzirá a base de cálculo do imposto. Ou seja, a alíquota incidente sobre a renda declarada será menor.

3) Vale a pena incluir dependentes?

É possível abater até R$ 2.275,08 por dependente no cálculo da alíquota do Imposto de Renda. No entanto, quando se incluem outras pessoas na declaração, seus gastos e rendimentos são somados aos do titular.

Em outras palavras, se o dependente tiver alguma renda, esse valor pode elevar a faixa de tributação. Podem ser enquadrados nesta categoria:

— Filhos (as), ou enteados (as), de até 21 anos, ou que ultrapassem a idade, mas sejam incapacitados física ou mentalmente para o trabalho;

— Filhos (as), ou enteados (as), de até 24 anos, mas que estejam cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau;

— Cônjuges;

— Companheiro (a) com quem o contribuinte tenha filho em comum.

4) Devo considerar a prestação de contas separada?

Ainda é possível para um casal, ou para pessoas que têm filhos juntos, fazer a declaração em conjunto. Basta somar as receitas, lançar as despesas dos dois e de seus dependentes, preencher a declaração normalmente e simular qual modelo será mais vantajoso, o simplificado ou o completo.

Novamente, o melhor é conferir os dois cenários possíveis para chegar no melhor resultado. Caso o casal opte pela declaração conjunta, um deles entra como dependente do outro e a soma dos rendimentos pode aumentar a base de cálculo do imposto de renda.

Nesse caso, o mais vantajoso é declarar separadamente.

5) Que gastos podem ser dedutíveis?

Se o contribuinte optar por fazer a declaração completa, é importante incluir qualquer despesa dedutível, de forma a reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda.

Para as despesas de saúde, não há limite de dedução. Basta lançá-las na ficha “Pagamentos”.

No caso de educação, só é permitido abater gastos de até R$ 3.561,50 por CPF.

Para o dinheiro destinado ao pagamento de pensão alimentícia, quando há acordo judicial, também há dedução.

A mesma regra vale para quem tem um Plano Geral de Benefício Livre (PGBL) em previdência privada, mas com limite de 12% sobre a soma dos rendimentos tributáveis.

6) Devo informar melhorias e reformas em imóveis?

Mesmo que não seja possível alterar o preço de casas e apartamentos na declaração, o contribuinte pode declarar intervenções como obras, reparos e pinturas, com os respectivos valores adicionados ao preço de compra do imóvel.

A vantagem de informar as melhorias em imóveis está na possibilidade de uma venda com ganho de capital no futuro, que é tributado em até 15% pela Receita. Isso porque, quanto maior o valor do imóvel, menor a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Logo, a quantia taxada será menor.

