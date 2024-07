Brasil Imprensa estrangeira repercute o indiciamento de Bolsonaro por desvio de joias do acervo presidencial

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Notícia foi destaque em veículos como o jornal norte-americano "The New York Times". (Foto: Reprodução)

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais dez pessoas no inquérito sobre o desvio de joias do acervo presidencial repercute na imprensa de vários países. Alguns dos principais veículos informativos internacionais deram destaque à conclusão da Polícia Federal (PF) sobre o envolvimento do político nos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Na lista estão jornais, sites e emissoras dos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Irlanda, Argentina e Chile, apenas para citar alguns exemplos. Os textos não tiveram caráter opinativo, limitando-se a informar o leitor sobre os desdobramentos do processo envolvendo o mandatário do Brasil no período de 2019 a 2022.

Estados Unidos

– The New York Times: “Polícia do Brasil recomenda acusações criminais contra Bolsonaro”.

– Fox News: “Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal em caso de diamantes não declarados”.

– Bloomberg: “Polícia recomenda indiciamento de Bolsonaro em investigação sobre joias”.

Inglaterra

– The Independent: “Polícia brasileira indicia ex-presidente Bolsonaro por lavagem de dinheiro e associação criminosa”.

Alemanha

– Deutsche Welle: “Brasil indicia Bolsonaro por diamantes não declarados”.

Portugal

– RTP: “Bolsonaro é indiciado por apropriação de joias oferecidas à presidência”

Argentina

– La Nacion: “Ex-presidente brasileiro Bolsonaro é formalmente acusado de receber presentes sauditas”.

O inquérito da PF já está no Supremo Tribunal Federal (STF), onde chegará em breve à mesa do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte. Ele deve pedir manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem cabe decidir se o ex-presidente já pode ser denunciado à Justiça – se esta aceitar, Bolsonaro e os demais investigados se tornarão réus.

Declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030 por ataques infundados a o sistema eleitoral brasileiro, o ex-presidente já havia sido indiciado em março em outro inquérito da Polícia Federal. O caso envolve a falsificação de certificados de vacinas contra covid.

Também pesam contra ele inquéritos por tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, incluindo os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Parte dessas apurações está no âmbito do processo sobre as milícias digitais, relatado por Moraes e instaurado em 2021.

Em tese, a soma dessas apurações pode resultar na condenação de Bolsonaro em diferentes frentes, com uma pena total de até 23 anos de prisão, além, de uma inelegibilidade superior a 30 anos.

