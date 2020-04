Notas Brasil Inadimplência no ensino superior salta para 25,5% em abril

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

A taxa de inadimplência no ensino superior saltou para 25,5% na primeira quinzena de abril, ante 14,9% registrados no mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Instituto Semesp, sindicato das instituições de ensino superior privado. Para o acumulado de 2020, as projeções de inadimplência variam de 10,1% num cenário otimista até 11,2% no mais pessimista.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil